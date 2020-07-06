Дочь Оли Поляковой в коротком топе похвасталась тонкой талией

Девушка показала фигуру во время отдыха на воде
15-летняя дочь Оли Поляковой Маша, которая в этом году закончила 9 классов школы и погуляла на выпускном, старается по полной насладиться летом. Юная блогер и модель решила похвастаться стройной фигурой во время отдыха на берегу водоема. Жаркими фото она поделилась в своем Instagram.
На снимках Маша запечатлена в шортах, коротком черном топе и расстегнутой рубашке кофейного оттенка. Наряд выгодно подчеркивает тонкую талию и упругий пресс девушки, а распущенные длинные волосы добавляют образу особой романтичности. Также дочь артистки сделала эффектный макияж с акцентом на глаза.
"Если бы вам осталось жить 3 дня, то что бы вы сделали??" - написала Полякова-младшая под фото.
Маша Полякова восхитила стройной фигурой (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Ее звездная мама не осталась в стороне и восхитилась красотой любимой дочери.
"Боже какая ты прекрасная! И не нужно быть фотографом от Бога, что бы это запечатлеть!" - написала "Королева ночи".
Пользователи сети полностью с ней согласились.
Скриншот комментариев
Напомним, дочь Оли Поляковой Маша в белом наряде показала, как отпраздновала школьный выпускной после 9 класса.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Lite