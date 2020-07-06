Дочь Оли Поляковой в коротком топе похвасталась тонкой талией

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Девушка показала фигуру во время отдыха на воде

15-летняя дочь Оли Поляковой Маша, которая в этом году закончила 9 классов школы и погуляла на выпускном, старается по полной насладиться летом. Юная блогер и модель решила похвастаться стройной фигурой во время отдыха на берегу водоема. Жаркими фото она поделилась в своем Instagram.

На снимках Маша запечатлена в шортах, коротком черном топе и расстегнутой рубашке кофейного оттенка. Наряд выгодно подчеркивает тонкую талию и упругий пресс девушки, а распущенные длинные волосы добавляют образу особой романтичности. Также дочь артистки сделала эффектный макияж с акцентом на глаза.

"Если бы вам осталось жить 3 дня, то что бы вы сделали??" - написала Полякова-младшая под фото.

Маша Полякова восхитила стройной фигурой (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Ее звездная мама не осталась в стороне и восхитилась красотой любимой дочери.

"Боже какая ты прекрасная! И не нужно быть фотографом от Бога, что бы это запечатлеть!" - написала "Королева ночи".

Пользователи сети полностью с ней согласились.

Очень красивая

Я би купил костюм поляковой

Погулял бы с тобой

красотка

Крута

Машааа. Какая же ты красивая

Супер красоточка

Машенька, ты самая красивая

Маша,вы очень красивая девушка,вы взрослеете и вам это очень к лицу,прям очень сильно красивая

Дуже гарна

Красивая девочка!!!

Красота от мами досталась

Скриншот комментариев

Напомним, дочь Оли Поляковой Маша в белом наряде показала, как отпраздновала школьный выпускной после 9 класса.

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Автор: Lite