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Дочь Оли Поляковой в коротком топе похвасталась тонкой талией

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.07.2020 - 15:31
Дочь Оли Поляковой в коротком топе похвасталась тонкой талией
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Девушка показала фигуру во время отдыха на воде

15-летняя дочь Оли Поляковой Маша, которая в этом году закончила 9 классов школы и погуляла на выпускном, старается по полной насладиться летом. Юная блогер и модель решила похвастаться стройной фигурой во время отдыха на берегу водоема. Жаркими фото она поделилась в своем Instagram.

На снимках Маша запечатлена в шортах, коротком черном топе и расстегнутой рубашке кофейного оттенка. Наряд выгодно подчеркивает тонкую талию и упругий пресс девушки, а распущенные длинные волосы добавляют образу особой романтичности. Также дочь артистки сделала эффектный макияж с акцентом на глаза.

"Если бы вам осталось жить 3 дня, то что бы вы сделали??" - написала Полякова-младшая под фото.

Дочь Оли Поляковой в коротком топе похвасталась тонкой талиейДочь Оли Поляковой в коротком топе похвасталась тонкой талией

Маша Полякова восхитила стройной фигурой (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Ее звездная мама не осталась в стороне и восхитилась красотой любимой дочери.

"Боже какая ты прекрасная! И не нужно быть фотографом от Бога, что бы это запечатлеть!" - написала "Королева ночи".

Пользователи сети полностью с ней согласились.

  • Очень красивая
  • Я би купил костюм поляковой
  • Погулял бы с тобой
  • красотка
  • Крута
  • Машааа. Какая же ты красивая
  • Супер красоточка
  • Машенька, ты самая красивая
  • Маша,вы очень красивая девушка,вы взрослеете и вам это очень к лицу,прям очень сильно красивая
  • Дуже гарна
  • Красивая девочка!!!
  • Красота от мами досталась

Дочь Оли Поляковой в коротком топе похвасталась тонкой талией

Скриншот комментариев

Напомним, дочь Оли Поляковой Маша в белом наряде показала, как отпраздновала школьный выпускной после 9 класса.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Оля ПоляковадочьМаша Полякова
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