Дочь Оли Поляковой в коротких шортах и на каблуках показала мастерство дефиле (видео)

Девушка также сверкнула подтянутой фигурой
Маша Полякова продолжает изучать азы модельного бизнеса. Напомним, что на данный момент старшая дочка Оли Поляковой отдыхает и одновременно учится в модельном лагере в греческом городе Патры. Кстати, одним из организаторов поездки и одновременно наставником девушке выступает украинская модель Алла Костромичева.
На своей instagram-страничке 14-летняя Маша Полякова делиться с многотысячной армией поклонников яркими фото и видео, хвастаясь модельными достижениями. Каждый день девушки упорно тренируются, чтобы поддерживать себя в идеальной форме. И конечно же, изучают мастерством дефиле.
Так, в разделе сториз Маша показала, чему научилась за все это время. В мини-шортах, белой футболке и на каблуках Полякова младшая прошлась по прямой линии. В финале эффектно поиграв с пышными волосами. Соответствующее видео появилось в twitter-блоге MyGlamWish. На видео Маша дефилирует второй.
Также девушка поспешила показать и парочку новых фото из Греции. На одном из них дочка Поляковой блеснула стройной фигурой. Все же постоянные тренировки дали свои положительные результаты.
Девушка позирует боком, в закрытом красном купальнике. На фоне видим бассейн и роскошные греческие виды.
"Новые спасатели Малибу, как вам такой спасатель?" - подписала снимок Полякова младшая.
Маша Полякова в Греции (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Поклонники Маши поспешили оставить свои комментарии под ее новым фото:
Скриншот комментариев: instagram.com/mashapolyakova
Напомним, ранее Оля Полякова жестко ответила хейтерам дочери в сети.
"Маша, если бы я слушала всех доброжелателей в жизни, я бы сидела сейчас в Виннице, и строчила комменты с закрытых акаунтов, под постами звезд и их детей, изливая на них свою серую неудавшуюся жизнь!" - начала свой комментарий Оля Полякова.