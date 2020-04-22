Дочь Ольги Сумской стала мамой во второй раз: в сети предположили, что это мальчик

АнАнтонина Паперная и Владимир Яглыч (фото: instagram.com/yaglych)

Радостную новость сообщил счастливый отец

Антонина Паперная и Владимир Яглыч стали счастливыми родителями во второй раз! При этом первым эту новость сообщил именно российский актер. И сделал это весьма оригинально. На своей Instagram-страничке Яглыч опубликовал красноречивый кадр из мультфильма "Король Лев". Поклонники и друзья пары тут же принялись в комментариях поздравлять молодого отца. При этом счастливые родители не спешат раскрывать все тайны и сообщать пол ребенка. Хотя поклонники в комментариях предположили, что у Антонины и Владимира родился сын. Такой вывод фолловеры сделали по кадру из мультика, на котором изображен маленьких Симба.

Отметим, что 29-летняя дочь Ольги Сумской и ее избранник уже воспитывают двухлетнюю дочку Еву. При этом звездные родители также щепетильно скрывали поначалу ее личную жизнь.

Как ранее высказался в интервью российскому журналу HELLO Владимир Яглыч, актер предпочитает жестко разграничивать личное и общественное.

“Есть что-то личное, и оно должно оставаться недоступным для окружающих. Знаете, бывает, что ребенок еще не успел родиться, а родители ему уже страницу в Instagram завели. Нам с Тоней такой подход совсем не близок”, — отметил актер.

Антонина Паперная и Владимир Яглыч с дочкой Евой

О зарождении романа между российским актером и украинской актрисой стало известно весной 2015 года. А вот впервые появиться со своей избранницей на официальном мероприятии Владимир Яглыч решился на премьере фильма "Призрак". Тогда же представители актера подтвердили, что его чувства к девушке серьезны.

Свои отношения пара комментирует крайне редко, однако, как стало известно СМИ, вскоре после начала романа актеры сыграли свадьбу, а два года назад стали родителями дочери Евы.

Кстати, до романа с Антониной Паперной Яглыч был женат на известной российской актрисе Светлане Ходченковой. Пара официально поженилась в 2005 году, а рассталась через 5 лет брака — в 2010-м. Официально развод состоялся лишь в 2011 году, после того как у Ходченковой завязались новые отношения, с бизнесменом Егором Петришиным.

После этого у Яглыча был непродолжительный роман с фигуристкой Оксаной Домниной, с которой он познакомился на съемках шоу "Ледниковой период". Известно, что ради єтих отношений Домнина даже ушла из семьи! А вот когда “служебный роман” подошел к концу спортсменка вновь вернулась к мужу.

Напомним, ранее дочь Сумской растрогала нежным фото, которое сделала ее двухлетняя дочь.