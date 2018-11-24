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"До встречи": украинские певицы "намылились" в Россию за наградами

Lite » Звезды 24.11.2018 - 16:05
"До встречи": украинские певицы "намылились" в Россию за наградами
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

В РФ поедут сразу несколько певиц

Сразу несколько украинских исполнительниц собираются поехать в Российскую Федерацию за музыкальной наградой. Соответствующий пост разместила Таисия Повалий в Instagram.

"До встречи завтра на Церемонии вручения премии "Золотой граммофон" в Государственном Кремлевском дворце", - сказала она.

Обратим внимание, что в Россию поедет украинка Вера Брежнева, Светлана Лобода и Ани Лорак. Соответствующие постеры были размещены на странице "Русского радио" в сети.

 

Фото: украинка, которые собрались в Россию за премиями (instagram.com/russkoe_radio)

Кстати, украинская певица Светлана Лобода, которая недавно перенесла срочную операцию на почках, сообщила, что в больницу 20 ноября ее госпитализировали для плановой проверки.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 20 ноября Светлана Лобода снова попала в больницу. Она рассказала, что начала свой день в больнице, а ее соседкой по палате оказалась известная певица Анита Цой.

А также мы рассказывали о том, что 24 октября Светлану Лободу экстренно госпитализировали в Москве из-за резкой боли в спине. Медики провели Лободе срочную операцию на почках.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Ани ЛоракВера БрежневаЛободаТаисия Повалий
Styler
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