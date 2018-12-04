"До сих пор не верится": еще одна украинская песня покорила Европу (видео)

Видео: YouTube/Riya Music

Композиция молодой украинской певицы RIYA под названием "Полюси" выиграла в Интернет-версии Евровидения - конкурсе North Vision Contest, который проводился в YouTube.

RIYA (фото: пресс-служба певицы)

Так, среди 26 финалистов NVC именно Валерия Наливайко стала фавориткой и по оценкам жюри (206 баллов), и в зрительском голосовании (186 баллов). В целом, наивысшие баллы украинке отдали Ирландия, Финляндия, Казахстан, Мальта, Румыния, Норвегия, Польша, Венгрия, Испания, Нидерланды, Словакия, Черногория и другие страны.

Скриншот поста (facebook.com/nvscofficial)

"Мне до сих пор не верится. Это хоть и не телевизионная версия Евровидения, а Интернет, тем не менее, все по-настоящему: баллы, голосования, таблицы. Эта победа для меня означает, что украиноязычная песня реально может быть понятой и любимой в мире. Поскольку это альтернативное соревнование именно в Интернете, здесь нет места политическим решением, здесь царит исключительно музыка и предпочтения людей. Сейчас мои страницы в соцсетях завалены сообщениями от иностранных зрителей, которые поздравляют меня с победой", - поделилась впечатлением RIYA.

Видео: YouTube/MusicVideoUA

Ранее мы писали о том, что песня популярной украинской группы KAZKA вошла в топ-10 песен мирового чарта Shazam.

Кроме того, именно эта композиция является самым популярным украинским треком на YouTube - на сегодняшний день только аудиоверсия сингла имеет более 76 млн прослушиваний, а клип посмотрели уже почти 68 млн меломанов из разных стран. Поэтому и неудивительно, что такой успех "Плакала" спровоцировал волну забавных пародий на трек.

Видео: РБК-Украина