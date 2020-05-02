Дни тако: личный шеф-повар Дженнифер Лопес рассекретил ее "рацион стройности"

Шеф-повар Кельвин Фернандес, который работает на Дженнифер Лопес и ее жениха Алекса Родригеса около двух лет, делится некоторыми продуктами, которые звездный дует «всегда» имеет в своем холодильнике.

«У них есть газированная вода, свежие фрукты и овощи, например - клубника, хотя Джениффер не очень большой её любитель, но их дети предпочитают есть ягоды и фрукты», — поведал 33-летний Фернандес изданию Us Weekly.

«Они всегда закупают много зелени: шпинат, огурцы, сельдерей, чтобы делать свежевыжатый овощной сок».

Кельвин Фернандес обратил внимание, что здоровые овощи необходимы, потому что суперзвезда Дженнифер Лопес (50 лет), и её жених Алекс Родригес (44 года), «любят начинать свой день с зелёного фреша».

Тем не менее, основные продукты в холодильнике — это сытые ингредиенты для завтрака. «В приоритете – яйца, а так же филе из индейки, — добавил Фернандес. —Они любят курицу и «яблочные» сосиски (прим.: популярный американский рецепт домашних колбасок включающих в себя куриное мясо и перетертые яблоки) по утрам, грудку индейки – это обязательное требование, а также яичные белки. Мне приходится отделять белки от желтков каждый день, на протяжение всей недели».

Хотя личный шеф-повар обычно наполняет холодильник своих клиентов самостоятельно, Фернандес сказал, что у Лопес и Родригеса есть целая команда людей, отвечающая за то, чтобы рефрижератор был упакован любимой едой. «Их команда знает, что они едят на постоянной основе, поэтому всегда есть яйца, здоровые закуски и немножко «нездоровых» закусок для детей», — объяснил он, имея ввиду четырех детей семейства.

У Лопес и Родригеса большая, объединенная семья: 12-летние близнецы Макс и Эмми, которые родились от предыдущего брака Джей Ло. В свою очередь, экс-бейсболист также имеет двух детей от его бывшей жены Синтии Скертис: 15-летняя Наташа Элла, которой недавно исполнилось 12.

«Для меня самое главное, чтобы кладовая и холодильник всегда были укомплектованы. Я думаю, что самое главное для Дженни и Алекса - это своевременность и последовательность. Я и моя команда хорошо справляемся со своими обязанностями», — сказал Фернандес.

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Шеф повар признался, у звездной пары есть склонность к мексиканской кухне. «Мы иногда устраиваем дни тако. Это может быть вторник, среда, или четверг – без разницы, но они очень любят тако», — сказал он.

Тем не менее, Фернандес поведал изданию, что совсем неважно, что подают к столу на обед или ужин: «Дело в том, что для них, самое главное - обедать вместе. Это особенно заметно когда наступают праздники», — пояснил он.

Фернандес признался, что несмотря на то, что готовит семейству ежедневно, он по прежнему чувствует «бабочки» в животе, когда видит бывшего бейсболиста и номинанта Грэмми Алекса Родригеса. «Я являюсь самым настоящим фанатом Дженни и Алекса, и очень рад, что мне выпал шанс быть частью тех знаменательных событий и достижений («Золотой Глобус, «Оскар», «Эмми»), которые праздновались в этом доме», — описывает свои впечатления шеф-повар.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес похвасталась стройными ногами в эффектном розовом мини.