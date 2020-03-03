Дмитрий Шуров рассказал о сыне: Он более человечный, чем я

В откровенном интервью для рубрики «Эксклюзив» программы «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», популярный артист Pianoбой Дмитрий Шуров дал советы родителям по воспитанию детей и поделился жестокими историями из своего детства.

Дмитрий Шуров – популярный украинский артист, пишет музыку не только для себя, но и для своего сына. В прошлом году Дмитрий рассказывал о планах шестнадцатилетнего Льва выпустить альбом, правда, сам парень против распространения информации о его творческой деятельности.

«Ой, ой. Он уже записал два сольных альбома, но сейчас создал рок-группу, и они готовят новый альбом. Он мне запретил что-то рассказывать в интервью, так как очень часто все меняется», – признался Pianoбой Дмитрий Шуров в эфире канала «Украина».

Также музыкант отметил – сегодня для их семьи актуальным вопросом является тот, куда поступать учиться Льву, ведь тот хочет работать в Украине. Сам же Дмитрий так хочет, чтобы его сын учился за границей еще и потому, что когда-то это была его заветная мечта.

А еще Дмитрий рассказал, что Лев взял только самое лучшее от него и от жены Ольги:

«Он является воплощением справедливости этого мира, потому что он реально 50/50 от меня и от нее – и внешне, и эмоционально. Мне кажется, что он более человечен, чем я. Я очень сконцентрирован на музыке, а он, как мне кажется, гораздо тоньше чувствует мир, замечает людей, их эмоции, переживания».

Но даже такой парень не всем может нравиться. Артист признался, что его сын Лев, как и он когда-то страдает от буллинга.

«К нему много цеплялись из-за прически. Он кудрявый, была такая грива. Немножко цеплялись из-за меня, причем не со стороны детей, а со стороны преподавателей, что самое печальное. Были такие вещи – пусть отец даст концерт в нашей школе. Мы перевели его в другую школу, и сейчас все прекрасно! – рассказал артист. – У меня были всякие случаи булинга. Я считаю, что, когда ребенок приходит в класс, а ему говорят: «Сорян, в классе нет места. Вот, мы можем тебя посадить только за подоконник». Ты сидишь один, простудился, потому что все время дуло, и 3 недели обучения пропустил. Когда вернулся, за подоконником сидело уже двое студентов, а меня тогда посадили за стол учительницы».

После такого опыта Дмитрию сверхважно, чтобы его сын знал – он всегда может прийти к отцу.

«Я всем молодым родителям могу дать только два совета. Папу включайте с самого начала, а не тогда, когда он захочет первый велосипед или сесть за руль вашего автомобиля – уже будет поздно. Пусть ваш малыш видит, как папа может плакать, что у него тоже есть моменты слабости, пусть видит, как мама гребет в какой-то ситуации, а та, в свою очередь, пусть все объяснит», – дал совет всем родителям Дмитрий Шуров в программе «Ранок з Україною».

Во всех этих идеях Дмитрия поддерживает женщина, без которой он не представляет своей жизни – жена Ольга, которая по совместительству еще и пиар-директор мужа-музыканта. Кажется, что именно с ней Дмитрий стал окончательно уверенным и в себе, и в том, что делает.