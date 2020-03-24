Дмитрий Комаров показал, как работает из дома во время карантина (видео)

Автор и ведущий программы «Мир наизнанку» на «1+1» Дмитрий Комаров на своем личном YouTube- канале рассказал, как работает из дома во время карантина.

Телеведущий сообщил, что команда «Мира наизнанку» перешла на удаленный режим работы, а выпуски программы будут выходить в обычном режиме.

«Работа коллектива «Мир наизнанку» продолжается. Мы работаем над новыми программами, и сейчас готовится выпуск, который вы увидите уже в следующую среду. Мы все перешли на дистанционный режим работы. Материалы передаем через Интернет, общаемся через мессенджеры. В крайнем случае, большие объемы передаем на внешних дисках», - говорит Дмитрий.

Команда «Мира наизнанку» вернулась из экспедиции по Китаю еще до начала эпидемии, и сейчас работает с программами, снятыми ранее.

Дима Комаров оборудовал личный кабинет у себя дома в китайском стиле и показал традиционный китайский столик для чайных церемоний. По словам телеведущего, именно любимый чай пуэр помогает ему активно работать в удаленном режиме.

Также Дима Комаров рассказал, каких правил придерживается, чтобы обезопасить себя и близких от коронавируса:

«Я соблюдаю условия карантина и 95% времени провожу дома. Очень часто проветриваю квартиру, открываю окна. Часто делаю влажную уборку. Протираю все поверхности. И пью очень много жидкости, в моем случае – китайского чая, привезенного из Поднебесной».

Кроме того, ведущий пользуется перчатками и респиратором во время похода в магазин, а также дезинфицирует руки и предметы, особенно – мобильный телефон и клавиатуру ноутбука.

Увидеть Китай совсем с другой стороны, узнать все лучшее, что есть в Поднебесной, можно в новых выпусках «Мира наизнанку» на «1+1» каждую среду в 22-45. А следить за новостями главного путешественника страны Дмитрия Комарова можно на его официальных страничках.