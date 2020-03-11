Дмитрий Комаров отыщет китайский эликсир молодости и покажет деревню долларовых миллионеров

Сегодня, 11 марта, в 22.45 зрителей канала «1+1» ждет следующий выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку». В продолжении китайского сезона Дмитрий Комаров будет искать секрет феноменального здоровья китайской нации и разбираться в особенностях их традиционной медицины.

Именно в Китае зафиксировано рекордное количество долгожителей. Здесь люди умудряются не только дожить до 100 лет, но и при этом всегда оставаться энергичными и бодрыми. В поисках феноменальной загадки здоровья жителей Поднебесной Дмитрий Комаров отправится в необычную аптеку в Гонконге, где продают самые редкие ингредиенты. Здесь лекарства могут состоять из чего угодно - от коры дерева и морских ракушек до тараканов и костей животных. Говорят, что именно в таких местах можно отыскать корень бессмертия и эликсир вечной молодости.

«То, что мы ищем сегодня, нельзя просто так купить в обычной аптеке. Многие из подобных лекарств шокируют остальной мир - их продают из-под прилавка, и не особо афишируют», - прокомментирует ведущий.

Дмитрий Комаров покажет зрителю, какое чудодейственное средство китайцы используют как эликсир молодости.

Еще одним важным элементом китайской традиционной медицины являются змеиные настойки. Издавна считается, что они могут вылечить все болезни. В Китае их можно свободно купить в любой аптеке, на рынке, или в даже торговом центре.

Команда «Мира наизнанку» отправится на особенную ферму, где выращивают змей и изготавливают лечебные настойки. Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев приедут в, казалось бы, обычную китайскую деревню. Но именно здесь большинство жителей занимаются специфическим видом бизнеса. В небольшом городке живет всего 170 семей, и еще 30 лет назад это было одно из самых бедных поселений. Все изменилось, когда один из его жителей основал первую змеиную ферму.

Сегодня свои змеиные фермы имеет каждый второй житель деревни, а каждый 10-й из них - долларовый миллионер. В среднем их заработки колеблются от 150 тысяч долларов до 12-15 миллионов в год. В деревне долларовых миллионеров «Мир наизнанку» познакомится з живой легендой - первооткрываетем «змеиного» бизнеса. А также покажет, как он сумел заработать миллионные состояния.

Как китайские фермеры выращивают змей и готовят из них множество вариантов разных настоек, какое чудо увидит на ферме Дмитрий Комаров, а также какая опасность ждала ведущего в деревне - смотрите в новом выпуске программы «Мир наизнанку» сегодня в 22.45 на канале «1+1».