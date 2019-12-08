Длинноногая жена Комарова показала себя в мини

Александра Кучеренко выложила снимок в откровенном наряде
Супруга Дмитрия Комарова Александра Кучеренко поделилась с подписчиками в Instagram фото в ярком образе.
На снимке можно увидеть 22-летнюю телеведущую и "Мисс Украина 2016" в красном мини-платье, больше похожем на жакет.
Дополнили образ пудровые "лодочки", которые сделали ноги Кучеренко еще длиннее. Волосы Александры откинуты назад.
Данными фото жена 36-летнего Комарова проиллюстрировала анонс программы "Зірковий спорт", где является ведущей.
Александра Кучеренко (Фото: instagram.com/aakucherenko)
Поклонники Кучеренко расхвалили ее красоту в комментариях:
Скриншот: instagram.com/aakucherenko
Скриншот: instagram.com/aakucherenko
Отметим, что ведущий тревел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров этим летом женился на 21-летней модели, телеведущей и "Мисс Украина 2016" Александре Кучеренко. Супруги все еще продолжают обустраивать семейное гнездышко - ведь Дмитрий часто находится в экспедициях и по несколько месяцев не бывает дома. Так, недавно он показал их гостиную и поделился сложностями поиска подходящей мебели. 26 ноября Саше исполнилось 22 года - и любимый муж устроил ей романтический сюрприз.
Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (Фото: instagram.com/aakucherenko)
Напомним, ранее молодая жена Дмитрия Комарова раскрыла секреты своей стройности.