Длинноногая Никитюк в экстрамини повеселилась на дне рождения Притулы
Известный украинский актер и шоумен Сергей Притула 22 июня отпраздновал свой 40-летний юбилей. По этому случаю шоумен устроил пышную вечеринку, на которой побывало немало звезд украинского шоу-бизнеса. Конечно, ее посетила и Леся Никитюк, которая много лет ведет передачу "Хто зверху?" вместе с именинником.
Яркими фото с дня рождения своего друга и коллеги телеведущая поделилась в Instagram.
Веселое торжество проходило в центре Киева на летней террасе с видом на парк.
Леся выбрала для мероприятия откровенное облегающее мини-платье нежно-голубого цвета с длинным рукавом. Наряд выгодно подчеркнул тонкую талию и стройные длинные ножки артистки.
Эффектный лук Никитюк дополнила босоножками на каблуке и сумочкой в тон наряда, а из аксессуаров выбрала массивное кольцо.
Для начала Леди Ле сделала несколько красочных снимков на лестнице у входа в заведение, демонстрируя свой аутфит и фигуру во всей красе.
"Забігла привітати з Днем Народження Сергія Притулу, але сфоткалась, побачила себе і зрозуміла що з ним буде наступне фото", - поделилась ведущая.
На следующих кадрах она действительно появилась в обнимку с юбиляром - они позировали на террасе с бокалами шампанского в руках.
"Як і обіцяла. Happy birthday @siriy_ua ! Ти класний", - подписала фото Никитюк.
Леся Никитюк в откровенном мини погуляла на юбилее Сергея Притулы (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Пользователи сети присоединились к поздравлениям и оставили умиленные комментарии под фото.
- Найкращі ведучі України
- А была бы красивая пара
- Крутая у вас дружба
- Ви класні. Чи не ревнує Сергія жінка до вас?
- Дві неймовірні людини, вітаю Сергія і тебе Леся що є такий друг
- Які класні разом
- Они похожи друг на друга
- Шикарні
- Які бубочки
- Які гарні. З днем народження, Сергію!
- Неймовірно гарні
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