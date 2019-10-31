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Длинноногая блондинка в розовом мини: дерзкая Дорофеева засветилась на ночной улице

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.10.2019 - 17:37
Длинноногая блондинка в розовом мини: дерзкая Дорофеева засветилась на ночной улице
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица "передала привет" из 2000-х

Надя Дорофеева ради съемок в новом клипе на песню "Лох" группы "Время и Стекло" перевоплотилась в типичную стильную штучку из 2000-х. Певица показала несколько трендовых образов того времени и появилась перед поклонниками в образе дерзкой блондинки и зажигательной горячей койотки во время танцев на барной стойке. Артистка опубликовала эксклюзивное фото со съемок новой видеоработы в Instagam.

Надя позирует в "мехового" авто с оригинальными номерами. Она запечатлена в одном из образов из клипа "Лох" - розовое мини-платье и сумочкой в тон, лаковая куртка, "леопардовое" кепи, сапоги с широким каблуком. Также Наде пришлось примерить парик и перевоплотиться в блондинку.

Рядом с артисткой запечатлена режиссер видеоработы – Таня Муиньо. Надя призналась ей в любви, оставив лаконичную подпись к снимку с сердечком и ссылкой на профиль клипмейкера. Стоит отметить, что снимок был сделан в Киеве в вечернее время.

Длинноногая блондинка в розовом мини: дерзкая Дорофеева засветилась на ночной улице

Надя Дорофеева и Таня Муиньо (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

В комментариях начался настоящий ажиотаж – поклонники оценили модный лук Нади. Они восхитились фигурой девушки и ее умением всегда оставаться "на стиле".

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Скриншот комментариев

Напомним, что Надя Дорофеева вызвала ажиотаж в сети снимком в боксерских шортах.

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Новости Украины Надя ДорофееваВремя и Стекло
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