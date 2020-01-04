Дива из 80-х: Ксения Мишина произвела фурор эффектным ретро-образом

Украинская актриса, звезда сериала “Крепостная” Ксения Мишина, которая не так давно стала победительницей шоу Танцы со звездами 2019 вместе с партнером Женей Котом, решила порадовать поклонников новыми образами. В этот раз артистка предстала перед фанатами в образе ретро-дивы из 80-ых.

Яркий макияж, блестящее платье с пайетками, которое украсило колье в форме змеи, просто потрясло своей изысканностью почитателей таланта Мишиной.

На первом фото Ксения облокотилась на неизвестного спутника, который одет в костюм с элегантной бабочкой.

"Как вам Мишина из 80-ых? По-моему вышло очень интересно и необычно, несмотря на то, что я по прежнему остаюсь приверженкой длинных волос ... ) старались", - подписала снимки Мишина.

Отметим, что очень непривычно видеть артистку с короткой прической, но такой стиль ей очень к лицу.

Ксения Мишина в образе ретро-дивы (instagram.com/misha.k.ua)

Ксения Мишина (instagram.com/misha.k.ua)

Нельзя не отметить, что поклонники украинской актрисы пришли в восторг от ее нового образа, который она им с удовольствием показала. Фанаты написали, что она просто "богиня".

Ну просто Богиня чистой Красоты.

Вау.

Впечатляет.

Прям так и хочеться спеть "cherry cherry lady".

Просто бомба!

Ксения, вы выглядеть очень круто, но такое ощущение что вы стали другой. Даже с первого взгляда не узнать вас!

С длинными волосами красивее намного, но образ этот тоже шикарен как и героиня.

Скриншот комментариев

Напомним, Ксения Мишина призналась, как живет после победы в Танцах со звездами 2019.