"Дикие" танцы: Лилия Ребрик с мужем и дочкой всколыхнули сеть экспромтом

Лилия Ребрик, ее муж Андрей Дикий и дочки Диана и Полина отправились на весенний праздничный уикенд за город на дачу. Это место ведущая и ее семья просто обожают – чистый воздух, просторные площади и все, что нужно для хорошего времяпровождения. А вот купить загородный дом родителей "заставила" старшая дочка, чему они несказанно рады. Так, досуг "дикой семейки" никогда не бывает скучным, ведь они – позитивные люди, к тому же увлекаются танцами. Лилия, Андрей и Диана решили удивить сеть своим синхронным музыкальным экспромтом и показать танцевальные па под зажигательные ритмы.

Трио станцевало прямо на улице. Лилия была одета в длинную удобную эко-шубку пудрового оттенка, ее дочь – розовые куртку и шапку, а муж предпочел удобный total black. Диана солировала, а ее родители впечатляли синхронными четкими движениями на заднем фоне.

"-Як ви тримаєте себе в формі?

-А ось так. Спробуйте! Прекрасна розминочка після свята", - посетовала ведущая.

Поклонники хоть и не рискнули повторить танцевальный эксперимент "дикой семейки", но восхитились мастерством Лилии и ее близких.

Классная семейка

Милое семейство

Круто

Супер ! 10 раз просмотрела. Молодцы

Ваша семья - это образец для подражания. Так держать ! Вдохновляете всех нас

Потрясающие

Так это круто?! Дианка завораживает! Вы крутые все, но Дианка отбирает взгляд и хочется смотреть и смотреть! Какие же вы клевые!

Крсавчики

Вы суперские

Сім'я позитиву.Захоплююсь вами

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Ранее Лилия Ребрик показала, как ее удивляли и впечатляли муж и дочки в Международный женский день.