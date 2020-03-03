Дикие койоты и пустыня Невады: 10 необычных фактов о комедии "Свидание в Вегасе"

Кадр из фильма "Свидание в Вегасе"

Главные роли в фильме сыграли: Оля Полякова, Владимир Остапчук, Михаил Кукуюк, Вадим Галыгин и другие

5 марта в прокат во всех кинотеатрах страны выходит новая украинская романтическая комедия "Свидание в Вегасе", значительная часть которой снималась в настоящих пустынях Невады и Калифорнии. Историями о необычные ситуации и интересными фактами о съемках в США с редакцией РБК-Украина поделились продюсеры фильма — Станислав Тиунов и Денис Бабенко.

По словам продюсеров, съемки фильма — процесс, полный непредвиденных ситуаций, который иногда бывает сложно контролировать. Тебе может казаться, что все графики составлены и согласованы, все локации забронированы, вся команда готова и все прогнозы погоды благоприятные, но никогда не знаешь, будет ли сегодня удача благосклонна к тебе, или все планы пойдут кувырком.

Оля Полякова, Владимир Остапчук и Вадим Галыгин

О 10 самых ярких, необычных и даже опасных приключениях, с которыми столкнулась команда во время съемок фильма в США, рассказали Станислав Тиунов и Денис Бабенко — продюсеры Go Production.

1. Приключения начались еще во время нашего перелета в Штаты – наш рейс попал в самый разгар забастовки бортпроводников Lufthansa. О переносе нашего рейса нам сообщили поздно, и поэтому пришлось быстро искать пересадку. К счастью, мы успели осуществить ее во Франкфурте.

2. Один из героев нашего фильма – номинант на премию Оскар Эрик Робертс. Думаю, найдется немного таких же преданных профессии актеров, как он — сняться за свою карьеру в более 500 фильмах и сохранить страсть к тому, чем занимаешься, не каждый сможет. Во время съемок "Свидание в Вегасе" Эрик был очень загружен! Настолько, что ни разу не успел зайти в свой съемочный вагончик, которым так и простоял пустым!

Актер Эрик Робертс

3. Дорога в Лас-Вегас на съемки была нелегкой – желающих поиграть в казино было очень много. В пробке на въезде в Лас-Вегас мы простояли 5 часов (почти столько же, сколько каждое утро стоят в пробках жители Троещины на Северном мосту).

4. Несколько репетиций мы провели прямо дома у одного из американских актеров. Сосед актера долго нас терпел, но в конце вышел и строго приказал "STOP SPEAKING DEUTSCHLAND!" Пришлось быть немного тише – но с соседом мы в конце концов подружились :)

5. Еще один американский актер, который снимался в "Свидании в Вегасе", был решительно предан традициям – поэтому в съемочный день, который приходился на День благодарения, принес запеченную индейку и спокойно съел ее на обед.

Главные герои фильма — Никита Бычков-Андриевский и Марина Дьяконенко

6. Техника тоже не всегда была к нам благосклонна. Так, одна из откровенных и чувственных сцен снималась у бассейна на открытом пространстве, под дождем. Казалось бы, романтика, что могло пойти не так? Могло. Через дождь прямо среди ночи у нас сгорел генератор, оставив нас без света. Пришлось ночью ходить по району и искать новый, чтобы закончить съемки сцены – но все удалось.

7. Некоторые важные для сюжета фильма события происходят в Долине Смерти – это место необузданной природы с непредсказуемой погодой. Строптивая пустыня не сделала исключения даже для нас – по дороге на локацию мы едва не попали в песчаную бурю, из-за чего съемки пришлось задержать на целый день, скрываясь от стихии.

8. Во время съемок к нам пришла большая стая диких койотов – пожалуй, мы зашли на их территорию, когда проводили съемки. Нас выручил кейтеринг – мы прикормили койотов бутербродами, а они за это позволили нам работать дальше.

9. В последний съемочный день в США, после всех приключений с дождями, многокилометровыми пробками и песчаными бурями, пустыня решила удивить нас в последний раз – там выпал снег!

10. За время съемок нам пришлось сменить 3 игровых автомобили – все потому, что за время съемок мы суммарно проехали больше 7 000 км. К счастью, так далеко ехать до вашего кинотеатра вам не придется – премьера фильма состоится 5 марта во всех крупнейших кинотеатрах Украины. До встречи там!

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Справка о "Свидании в Вегасе"