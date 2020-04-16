Невероятная: Надя Дорофеева в одном белье похвасталась стройными формами

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица поделилась пикантным фото и хорошим настроением

Надя Дорофеева серьезно подходит к карантинным мерам и четко следует рекомендациям медиков остается дома. Вместе с мужем Владимиром Дантесом пара начала активно заниматься блогерством и чаще снимать забавные и интересные ролики, показывая свою жизнь поклонникам. Так, певица старается разнообразить свой контент, который порой оказывается весьма пикантного содержания, как, например, свежее утреннее фото в белье.

Певица позирует в белоснежных трусиках и бельевом топе под горло с коротким рукавом. Она улыбается прямо в камеру и демонстрирует свои стройные формы и плоский животик. "Утреннее настроение", - подписала кадр на анлийском певица.

Поклонники отметили, что Надя выглядит просто потрясающе и поблагодарили ее за позитив и хорошее настроение.