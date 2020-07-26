Действовать, а не ожидать: стильная Регина Тодоренко зарядила мощной мотивацией

Регина Тодоренко успевает и работать, и растить маленького сыночка. Недавно ведущая призналась, что ей пришлось отправиться в командировку и оставить малыша дома с папой, что далось ей нелегко. На своей странице в Instagram она делится красочными фото в очень живописных местах.

И хотя Регина не стала сообщать, где же она, некоторые поклонники узнали пейзажи - это озеро Баскунчак в Астраханской области (Россия). Артистка опубликовала эффектный кадр, на котором она запечатлена на дороге, обернувшись к камере.

На Тодоренко - стильный повседневный летний лук: бежевая мини-юбка и белая блузка без рукавов, а волосы она собрала в хвост. Она сопроводила фото мотивационной подписью, призвав всех занимать активную позицию и действовать, а не ожидать чуда или помощи.

"Наше ненасытное эго настолько велико, что нам все всегда должны, и мы все время от кого-то чего-то ждём: от молодого человека предложения руки и сердца, от мужа завтрак в постель, устеленные лепестками роз улицы и зарплату в конце месяца, от сына - заботу и уважение, от внуков безукоризненного согласия с многовековым опытом. Но чем больше мы чего-то ждём, тем меньше получаем, потому что в такие моменты мы ничего не предпринимаем, а лишь находимся в состоянии “standby”. Когда в мою жизнь приходит ожидание, я сперва жалуюсь на весь мир, а потом пересматриваю стратегию своего поведения, борюсь с бездействием и самоедством и, в конце концов, прибегаю к действию ))) действие - это активная позиция, которая приносит лишь радость, потому что движение - жизнь! Бездействие - сами понимаете .... но я могу ошибаться, мне ведь всего лишь 30", - написала Регина.

А немного ранее она поделилась еще одним кадром, на котором запечатлена на фоне озера в цельном желтом купальнике.

Регина Тодоренко восхитила яркими фото с соленого озера Баскунчак (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Что за чудо места, которые мне удаётся посетить! Иногда я не верю своим глазам, но все это настоящее , все это соткано руками природы. Нам остаётся всего лишь беречь эту красоту!" - отметила ведущая.

Ранее Регина Тодоренко рассказала о своей рабочей поездке к морю и призналась, что ей стояло нелегких трудов оставить дома сыночка, который обычно летал в с мамой в путешествия.