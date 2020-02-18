Девушки, держитесь! Топ-5 сыновей звездных родителей, которые выросли настоящими красавчиками

Сыновья звездных родителей, которые выросли красавчиками (фото: коллаж РБК-Украина)

Новые покорители сердец

Пресли Гербер, Бруклин Бекхэм, Дилан Броснан… Казалось, только вчера они были детьми, а сегодня уже настоящие мачо. Любуемся сыновьями звездных родителей, которые выросли настоящими красавчиками.

Пресли Гербер

Сын культовой модели Синди Кроуфорд и экс-манекенщика Рэнди Гребера. Кто бы сомневался, что этот парень родится таким красавчиком! 20-летний Пресли уже активно покоряет мир моды (на его счету контракты с Calvin Klein, Balmain и другими брендами), а также коллекционирует девичьи сердца. К слову, характер у него не такой сладкий, как внешность. Недавно парень сделал "бунтарское" тату прямо на лице, а после вступил с хейтерами в настоящую схватку. Впрочем, плохие парни всегда на хорошем счету у девушек.

Пресли Гербер весь в родителей (фото: instagram.com/presleygerber)

Бруклин Бекхэм

Старший сын знаменитой бизнесвумен Виктории Бекхэм и экс-футболиста Дэвида Бекхэма унаследовал черты обоих родителей. А потому вырос симпатягой. Парень активно пробует себя в профессиональной фото- и видеосъемке, но пока что славу в сети заслужил благодаря личной жизни. 20-летний Бруклин уже успел повстречаться с Хлоей Морец, Натали Ганжорн, Фиби Торранс и Ханой Кросс. А сейчас состоит в романтических отношениях с американской актрисой Николой Пельтц.

Любвеобильный Бруклин (фото: instagram.com/presleygerber)

Дилан Броснан

Средний сын признанного сердцееда Пирса Броснана – 23-летний Дилан – еще одно доказательство, что природа отнюдь не отдыхает на детях знаменитостей. Парня с яркой внешностью можно увидеть в рекламных кампаниях многих брендов, включая Saint Laurent Paris, и на светских тусовках. А его отец не упускает случая высказать свою гордость, публикуя общие снимки с сыном в своем микроблоге.

Отец очень гордится сыном (фото: instagram.com/piercebrosnanofficial)

Патрик Шварценеггер

Еще один более чем завидный жених – 26-летний сын Арнольда Шварценеггера и писательницы Марии Шрайвер. Парень унаследовал яркую внешность и харизму родителей и использует их по максимуму. Патрик снимается в кино, занимается модельным бизнесом и создал собственный модный бренд Project 360. Не менее насыщенна и личная жизнь красавчика. Он встречался с такими известными личностями, как Тейлор Свифт и Майли Сайрус. А сейчас состоит в серьезных отношениях с моделью Эбби Чемпион.

Парень успешен в бизнесе и в личной жизни (фото: instagram.com/patrickschwarzenegger; instagram.com/abbychampion)

Брэндон Томас Ли

Сын популярной модели, актрисы и звезды Playboy Памелы Андерсон и музыканта Томми Ли появился на свет в 1996-м году. Пока что Брэндон Томас не так знаменит, как его родители, потому что сам долго не хотел связывать жизнь с шоу-бизнесом. Но гены победили. Сейчас 23-летнего ловеласа можно заметить в лукбуках многих брендов, включая Saint Laurent. Также он пробует себя в актерской среде. "Я с ранних лет узнал, что такое кино изнутри, мне нравилось находиться на съемках. Был этап моей жизни, когда я думал, что хочу держаться подальше от него. Но чем старше я становился, тем больше я любил эту индустрию", – откровенничает Брэндон.

Брэндон любит выступать в качестве модели (фото: instagram.com/brandonthomaslee)