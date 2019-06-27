Девушка-весна: Лилия Ребрик очаровала ярким образом в венке и платье-вышиванке

Лилия Ребрик вновь и вновь захватывает внимание поклонников новыми яркими образами. Телеведущая программы "Ранок з Україною" от эфира к эфиру появляется в новых образах. И всегда балует многотысячную армию фанатов многообразием своих ярких луков.

Не стал исключением и предпраздничный эфир программы. В преддверии Дня Конституции Украины (28 июня) Лилия Ребрик появилась пере д камерами в патриотичном наряде с народными элементами. При этом яркое платье-вышиванка выглядит очень современно и стильно.

Так, верх белоснежного платья обильно украшен богатой вышивкой в виде разноцветных цветов. Такой же флористический орнамент украшает и юбку.

Яркий образ Лилии довершают лаковые туфли серого цвета на высокой шпильке. Однако главная изюминка образа – это конечно же милый венок из искусственных цветов, который гармонично дополняет мотивы платья.

Яркая Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"На улице лето, а я – "девушка-Весна", - игриво подписала серию снимков Ребрик.

Поклонники телеведущей также поспешили оставить восторженные отзывы под ее новым постом:

Очень красиво, ярко. Вам подходит такой яркий и живой образ. Вы как праздник!

Это правда! Вы положительная, искренняя, веселая! Ваши фотографии супер!

Очень симпатичный образ!

Очень красиво! Я вас обожаю!

Лиля, ты не вероятно красивая!

Вау, какая красоточка!

Вы очень светлый человек, от вас исходит масса положительной энергии!

Девочка-припевочка)

Очень красиво и изысканно!

Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, ранее Лилия Ребрик в купальнике показала пышную грудь и аппетитные формы. На данный момент телеведущая снимается в кино.

Также за день до этого Ребрик заворожила романтикой в невесомом платье. Актриса и ведущая показала романтичный летний образ.