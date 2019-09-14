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Девушка-цветок: нежная Маша Ефросинина позабавила стишком про осень

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Ведущая продемонстрировала свои поэтические таланты

Маша Ефросинина - одна из самых красивых женщин украинского шоу-бизнеса, при этом ведущая не боится показаться смешной и нередко публикует забавные фото и видео. Так, на днях она поздравила с днем рождения свою звездную коллегу Катю Осадчую, показав при этом их "неудачное" фото. А в новой публикации артистка решила похвастаться своими талантами поэтессы.

Маша выложила нежное селфи, на котором она запечатлена в синем наряде и с крупным белым цветком в волосах. Свои локоны она оставила распущенными и очаровательно улыбается на камеру.

В подписи ведущая в очередной раз продемонстрировала свое чувство юмора и опубликовала забавный стишок про осень собственного сочинения.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

"Осень наступила,

Падают листы.

Мне никто не нужен.... Кроме Ты..." - пишет Ефросинина.

Подписчики с юмором оценили "мастерство" Маши, а также отметили, что она очень нежная и красивая на этом снимке.

  • Стихи юности, раньше заводили блокноты и подписывали «цитаты»
  • А вы как весна
  • Ви дуже красива
  • Красуня!
  • Какая же вы нежная
  • Какая красивая!
  • Красивая Вы Шикарный стих
  • яка гарна!!!
  • Милая и нежная))) Красавица
  • Осень выдалась классной!! И Машуня как крутой специалист и красуня!!! Бомба¡!!!!Какой потенциал в женщине!!
  • Ви все красивіша та красивіша! Браво!
  • Яка красуня, чарівна

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина поделилась с поклонниками, в чем для нее заключается главный плюс популярности.

Как сообщалось ранее, недавно Маша Ефросинина поразила поклонников откровенным рассказом о том, что в юности врачи поставили ей диагноз бесплодие. Однако медики ошиблись - и сейчас ведущая и ее муж воспитывают дочку и сына.

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