Девушка-цветок: нежная Маша Ефросинина позабавила стишком про осень

Маша Ефросинина - одна из самых красивых женщин украинского шоу-бизнеса, при этом ведущая не боится показаться смешной и нередко публикует забавные фото и видео. Так, на днях она поздравила с днем рождения свою звездную коллегу Катю Осадчую, показав при этом их "неудачное" фото. А в новой публикации артистка решила похвастаться своими талантами поэтессы.

Маша выложила нежное селфи, на котором она запечатлена в синем наряде и с крупным белым цветком в волосах. Свои локоны она оставила распущенными и очаровательно улыбается на камеру.

В подписи ведущая в очередной раз продемонстрировала свое чувство юмора и опубликовала забавный стишок про осень собственного сочинения.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

"Осень наступила,



Падают листы.



Мне никто не нужен.... Кроме Ты..." - пишет Ефросинина.

Подписчики с юмором оценили "мастерство" Маши, а также отметили, что она очень нежная и красивая на этом снимке.

Стихи юности, раньше заводили блокноты и подписывали «цитаты»

А вы как весна

Ви дуже красива

Красуня!

Какая же вы нежная

Какая красивая!

Красивая Вы Шикарный стих

яка гарна!!!

Милая и нежная))) Красавица

Осень выдалась классной!! И Машуня как крутой специалист и красуня!!! Бомба¡!!!!Какой потенциал в женщине!!

Ви все красивіша та красивіша! Браво!

Яка красуня, чарівна

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина поделилась с поклонниками, в чем для нее заключается главный плюс популярности.

Как сообщалось ранее, недавно Маша Ефросинина поразила поклонников откровенным рассказом о том, что в юности врачи поставили ей диагноз бесплодие. Однако медики ошиблись - и сейчас ведущая и ее муж воспитывают дочку и сына.