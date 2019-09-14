Девушка-цветок: нежная Маша Ефросинина позабавила стишком про осень

Ведущая продемонстрировала свои поэтические таланты
Маша Ефросинина - одна из самых красивых женщин украинского шоу-бизнеса, при этом ведущая не боится показаться смешной и нередко публикует забавные фото и видео. Так, на днях она поздравила с днем рождения свою звездную коллегу Катю Осадчую, показав при этом их "неудачное" фото. А в новой публикации артистка решила похвастаться своими талантами поэтессы.
Маша выложила нежное селфи, на котором она запечатлена в синем наряде и с крупным белым цветком в волосах. Свои локоны она оставила распущенными и очаровательно улыбается на камеру.
В подписи ведущая в очередной раз продемонстрировала свое чувство юмора и опубликовала забавный стишок про осень собственного сочинения.
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
"Осень наступила,
Падают листы.
Мне никто не нужен.... Кроме Ты..." - пишет Ефросинина.
Подписчики с юмором оценили "мастерство" Маши, а также отметили, что она очень нежная и красивая на этом снимке.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, Маша Ефросинина поделилась с поклонниками, в чем для нее заключается главный плюс популярности.
Как сообщалось ранее, недавно Маша Ефросинина поразила поклонников откровенным рассказом о том, что в юности врачи поставили ей диагноз бесплодие. Однако медики ошиблись - и сейчас ведущая и ее муж воспитывают дочку и сына.