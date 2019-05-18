Девушка без границ: звезда "Игры престолов" снялась в стильной фотосессии для глянца

Фото: Мэйси Уильямс (ssense.com)

22-летняя актриса рассказала о съемках в легендарном сериале

22-летняя британская актриса Мэйси Уильямс, которая сыграла в мегапопулярном сериале "Игра престолов" Арью Старк снялась в эффектной фотосессии для журнала Ssense. В интервью изданию девушка рассказала, с кем из персонажей саги она себя ассоциирует больше всего (и это не Арья!) и о съемках.

Мэйси примерила несколько стильных образов - платья, сарафаны и брючный костюм, и позировала в нескольких атмосферных локациях.

Она играла Арью с 13 лет и, по словам девушки, ей сложно было попрощаться с этой ролью.

Фото: Мэйси Уильямс (ssense.com)

"Роль Арьи - самая основополагающая вещь в моей жизни, и теперь это закончилось. Это была моя первая роль. Часть Арьи навсегда останется во мне. Теперь у меня есть свои стандарты и я не планирую понижать их", - отметила Уильямс.

Фото: Мэйси Уильямс (ssense.com)

Однако при этом больше всего она ассоциирует себя с... Сэмом.

"Это Сэмвел Тарли - у него такая низкая самооценка, но он все равно делает невероятные вещи и прошел такой поразительный путь. И в некотором роде, я также ассоциирую себя с Джоном Сноу, когда все говорят ему: "Ты Король Севера", а он такой: "Я никогда не хотел быть королем", - удивила признанием артистка.

Фото: Мэйси Уильямс (ssense.com)

Последняя серия финального, восьмого сезона "Игры престолов" выйдет 19 мая.

Фото: Мэйси Уильямс (ssense.com)

Напомним, звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс сделала признание о своей жизни. Девушка рассказала, что сильно переживала из-за того, что люди пишут о ней в социальных сетях.

Мы также рассказывали о том, что фанаты сериала "Игра престолов" недовольны концовкой восьмого сезона и хотят требовать от создателей переснять финальные эпизоды.

Кстати, звезда сериала "Игры Престолов" Гвендолин Кристи, которая сыграла женщину-рыцаря Бриенну Тарт, прокомментировала постельные сцены в четвертой серии восьмого сезона шоу.