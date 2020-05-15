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Девочки-цветочки: Лилия Ребрик с дочерьми очаровали милым family look

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.05.2020 - 11:27
Девочки-цветочки: Лилия Ребрик с дочерьми очаровали милым family look
Фото: Лилия Ребрик с дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники отметили, что ведущая выглядит будто старшая сестра своих малышек

У Лилии Ребрик на карантине появилось больше свободного времени, и позитивная телеведущая решила общаться с поклонниками в сети. Однако не просто так, а раскрывать темы, которые им интересны - для этого она устроила опрос и определила список самых популярных запросов. Так, немало людей попросили научить их основам танцев, так что артистка с мужем-хореграфом Андреем Диким уже устроила видеоурок сальсы. Остальные "рубрики" она анонсировала в новой публикации, заодно показав и очаровательный family look с дочерьми.

На снимке Лиля, Диана и Полина запечатлены в одинаковых белых футболках с изображением зеленого мха на них, а за их спинами висят "картины" с живым мхом, которые и стали вдохновением для принта. Мама со старшей дочкой оставили волосы распущенными, а двухлетней Полине они сделали милый пучок на макушке.

В дальнейшем Ребрик пообещала делиться своими любимыми рецептами и секретами семейных отношений.

Девочки-цветочки: Лилия Ребрик с дочерьми очаровали милым family look

Фото: Лилия Ребрик с дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)

"Друзі! Шквал коментарів, ви навіть не уявляєте, як я вам вдячна за те, що висловили свої думки! Прочитала всі сім сотень коментарів! І, чесно кажучі, я навіть не очікувала, що вас зацікавлять всі теми однаково!!! Але що ж - обіцяла, роблю! Почну з теплих і домашніх рубрик! Щосуботи читайте #рецептивідліліребрик, а щонеділі #ребрикщасливародина. Рубрики ці будуть не повчальні і не наукові) адже я не кухар і не психолог, я просто буду ділитися з вами своєю думкою і досвідом, а ви - своїми! Тому це будуть виключно суб‘єктивні рубрики! А наступного тижня я вийду на ефіри - і трохи привідкрию вам закулісся телебачення. Я вже показувала, але для тих, хто приєднався нещодавно - покажу знову, а для тих, хто бачив, - освіжу у пам’яті!" - поделилась ведущая.

Пользователи сети засыпали очаровательное семейство восхищенными комплиментами, отмечая, что Лилия выглядит старшей сестрой своих дочурок.

  • Красотульки
  • Ви такі милі
  • Такі гарі, та суперові
  • Такие Классные и красивые все в маму
  • Які красуньки
  • Такі позитивні!!?)))
  • Дуже гарні дівчатка, як квіточки! Хай Вам щастить!
  • Ви гарна жінка, і сім'я у Вас гарна
  • Які ви гарні та чудові дівчата
  • Ты супер
  • Один позитив. Глядя на вас, начинаю радоваться жизни.
  • Такі гарнюні
  • Менша похожа більше на маму, а старша на тата, чудова сім‘я
  • Дуже красиві
  • Старшая дочь копирка папина,а младшая наполовину мама и папа
  • Такi класнi
  • Які ви всі тут мило-гарні))))) А Ви,Лілю,виглядаєте,ніби старша сестричка!!

Девочки-цветочки: Лилия Ребрик с дочерьми очаровали милым family look

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Ранее Лилия Ребрик рассказала, как ее 7-летняя дочь Диана ведет страницу в Instagram.

Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины Лилия Ребрикдочь
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