"Девочка-мечта": Тина Кароль в одном лишь свитере соблазняет длинными ногами

Снимок получился по-настоящему жарким
Украинская поп-дива Тина Кароль, которая недавно вызвала фурор своим новым откровенным клипом на песню "Вабити", продолжает соблазнять и будоражить своих фанатов пикантными снимками в сети. Так, артистка опубликовала на своей странице в Instagram новый кадр из своей впечатляющей американской фотосессии.
На этот раз артистка позировала в пустынной местности возле трейлера. При этом на Тине - один лишь розовый свитер и белые кроссовки. Исполнительница томно прислонилась к автомобилю, демонстрируя свои роскошные длинные ноги. Завершают образ пронзительный взгляд и фирменная красная помада.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
На Кароль тут же посыпались многочисленные комплименты - подписчики отмечают, что она вызвала настоящий пожар таким "жарким" фото и восхищаются фигурой и красотой певицы.
Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)
Напомним, Тина Кароль зажгла ярким танцем на шоу Танці з зірками 2019. Певица в сексуальном наряде представила свою новую композицию "Вабити" и в сопровождении балета станцевала сложную хореографическую связку, вызвав восторг зрителей.
Ранее Тина Кароль покорила роскошным нарядом на День Независимости. Певица исполнила Гимн Украины во время официальных мероприятий в центре Киева.