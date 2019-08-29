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"Девочка-мечта": Тина Кароль в одном лишь свитере соблазняет длинными ногами

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.08.2019 - 10:58
"Девочка-мечта": Тина Кароль в одном лишь свитере соблазняет длинными ногами
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Снимок получился по-настоящему жарким

Украинская поп-дива Тина Кароль, которая недавно вызвала фурор своим новым откровенным клипом на песню "Вабити", продолжает соблазнять и будоражить своих фанатов пикантными снимками в сети. Так, артистка опубликовала на своей странице в Instagram новый кадр из своей впечатляющей американской фотосессии.

На этот раз артистка позировала в пустынной местности возле трейлера. При этом на Тине - один лишь розовый свитер и белые кроссовки. Исполнительница томно прислонилась к автомобилю, демонстрируя свои роскошные длинные ноги. Завершают образ пронзительный взгляд и фирменная красная помада.

&quot;Девочка-мечта&quot;: Тина Кароль в одном лишь свитере соблазняет длинными ногами

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

На Кароль тут же посыпались многочисленные комплименты - подписчики отмечают, что она вызвала настоящий пожар таким "жарким" фото и восхищаются фигурой и красотой певицы.

  • Девочка-мечта
  • Тин, твои родители случайно не пожарные, тогда почему ты такой огонь?
  • кАролівська кров
  • Секси мать
  • Тин, ну это уже прям очень очень очень, как можно быть такооой?
  • Неймовірна
  • Тина,ты нас звабила уже конкретно
  • Прекрасная, просто эталон женской красоты, естественности, женственности и сексуальности.. Да что вообще можно сказать, когда Королева в которой раз подтверждает свой титул
  • Совсем девчушка
  • Звабила своєю красою! Як у тебе так виходить
  • КАКИЕ НОЖКИ
  • Ууухх, как горячо

&quot;Девочка-мечта&quot;: Тина Кароль в одном лишь свитере соблазняет длинными ногами

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль зажгла ярким танцем на шоу Танці з зірками 2019. Певица в сексуальном наряде представила свою новую композицию "Вабити" и в сопровождении балета станцевала сложную хореографическую связку, вызвав восторг зрителей.

Ранее Тина Кароль покорила роскошным нарядом на День Независимости. Певица исполнила Гимн Украины во время официальных мероприятий в центре Киева.

Соблазнила всех: Тина Кароль в топе и облегающей юбке "зажгла" под хит "Вабити" "Взорвала танцпол": Тина Кароль зажгла ярким танцем на "Танці з зірками"
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