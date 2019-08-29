"Девочка-мечта": Тина Кароль в одном лишь свитере соблазняет длинными ногами

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Снимок получился по-настоящему жарким

Украинская поп-дива Тина Кароль, которая недавно вызвала фурор своим новым откровенным клипом на песню "Вабити", продолжает соблазнять и будоражить своих фанатов пикантными снимками в сети. Так, артистка опубликовала на своей странице в Instagram новый кадр из своей впечатляющей американской фотосессии.

На этот раз артистка позировала в пустынной местности возле трейлера. При этом на Тине - один лишь розовый свитер и белые кроссовки. Исполнительница томно прислонилась к автомобилю, демонстрируя свои роскошные длинные ноги. Завершают образ пронзительный взгляд и фирменная красная помада.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

На Кароль тут же посыпались многочисленные комплименты - подписчики отмечают, что она вызвала настоящий пожар таким "жарким" фото и восхищаются фигурой и красотой певицы.

Девочка-мечта

Тин, твои родители случайно не пожарные, тогда почему ты такой огонь?

кАролівська кров

Секси мать

Тин, ну это уже прям очень очень очень, как можно быть такооой?

Неймовірна

Тина,ты нас звабила уже конкретно

Прекрасная, просто эталон женской красоты, естественности, женственности и сексуальности.. Да что вообще можно сказать, когда Королева в которой раз подтверждает свой титул

Совсем девчушка

Звабила своєю красою! Як у тебе так виходить

КАКИЕ НОЖКИ

Ууухх, как горячо

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль зажгла ярким танцем на шоу Танці з зірками 2019. Певица в сексуальном наряде представила свою новую композицию "Вабити" и в сопровождении балета станцевала сложную хореографическую связку, вызвав восторг зрителей.

Ранее Тина Кароль покорила роскошным нарядом на День Независимости. Певица исполнила Гимн Украины во время официальных мероприятий в центре Киева.