Девочка-эмоция: Тина Кароль пленила чувственным образом

Украинская поп-дива Тина Кароль не перестает будоражить сердца поклонников не только своим творчеством, но и чувственными образами, которые давно стали синонимом эстетики и соблазна. Фаны не устают восхищаться ее пикантными, но лаконичными нарядами, заставляющими пульс учащаться. Так, звезда опубликовала фото в образе из нового клип на совместную песню с группой "Бумбокс" - "Безодня", вызвав шквал комплиментов в сети.

Тина запечатлена в легком летнем красном платье с мелким цветочным принтом. Открытые плечи и ключицы, тонкие, почти невидимые бретели-завязки и шнуровка в области декольте, прикрытая рюшами, а также пикантный разрез до бедра придали образу особую сексуальность. Певица томно прикрыла глаза, отбросив свои безупречно уложенные локоны на бок, а алая помада стала завершающим штрихом обольстительного look'а.

Поклонники не смогли оставаться в стороне от столь впечатляющего фотосета с участием своей любимицы. Они отметили каждую деталь, восхитившись безупречным образом певицы.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Богиня! Космос!", "Шикарнейшая! Такое чувственное фото", "Такая хрупкая и нежная", "Тина, зачем ты так? Это же высший пилотаж!", "Такая нереальная. Наша королева", "Бесподобно выглядишь", "Такая хрупкая и сильная одновременно", "Это настолько завораживает!", "Девочка-эмоция", "Эстетика, в каждом движении", - писали восхищенные комментаторы.

Видео: YouTube/familyboombox

Напомним, что Тина Кароль показала уникальные фото с Андреем Хлывюком и рассказала, как родилась их совместная работа "Безодня".

Ранее Тина Кароль пленила весенним образом в женственном платье, появившись в студии Кати Осадчей и программы "Светская жизнь".