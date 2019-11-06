Девочка далеко пойдет: Могилевская сделала похвальное признание о Тодоренко

Наталья Могилевская продолжает подводить итоги прошедшего эфира шоу Танцы со звездами 2019, который отгремел 3 ноября. Напомним, что ведущей балкона тогда была именитая украинская путешественница Регина Тодоренко. Несмотря на роль ведущей, Регина даже успела продемонстрировать пластику, позируя при этом на шпильках и в мини-платье. Кстати, Регина также призналась, что для нее это был волнительный выпуск. Ведь последний раз она вела прямой эфир 9 лет назад!

Также на шоу вернулась его “легенда” - украинская певица и победительница Танцы со звездами 2017 (тогда ее партнером был Игорь Кузьменко). На паркете прямого эфира Могилевская исполнила свой знаковый хит “Этот танец”, который записала еще в 2007 году. Напомним, что в 2006 году Наталья уже принимала участие в “Танцах” со своим партнером Владом Ямой. Тогда пара заняла второе место. Кстати, во время недавнего 11-го эфира Могилевская и Яма вновь вышли на паркет.

Наталья Могилевская и Влад ЯмаТанцы со звездами 2019

Не забыла исполнительница сделать фото и со своей бывшей подопечной - Региной Тодоренко. В 2008 году Регина вошла в число финалистов проект “Фабрика звёзд-2”, после чего стала солисткой группы Real O. Продюсером группы являлась Могилевская.

Певица опубликовала серию фото в Региной. И сопроводила его вдохновляющими словами о Регине:

“Регина,, спасибо за цветы, дорогая! Когда мы познакомились, она была худенькой, обаятельной и очень талантливой девчонкой. Это было после того, как я только закончила проект “Танцы со звёздами”. Я отреагировала на то, что она была очень хороша в бальных танцах, но самое удивительное для меня было узнать, что у неё была серьезная травма спины. Больше всего меня поразил этот жизнерадостный характер наравне с тем, что каждый шаг в танцах отзывался болью и танцевать на хорошем уровне было героизмом для неё. Я поняла, что эта девочка далеко пойдёт, если у неё такой характер был уже в детстве. Люблю!” - пишет Могилевская.

Наталья Могилевская и Регина Тодоренко (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Кстати, приятный комментарий от Могилевской также получил и признанный украинский хореограф Григорий Чапкис.

“Можно ли любить, уважать и бояться одновременно? Я #ПОКОХАЛА Вас за тот трепет, который испытывала, прежде чем выйти на паркет. За то волнение, с которым слушала каждое Ваше слово, за то уважение к танцу, которое чувствовала в судьях первого проекта "Танцы со звездами". Это Григорий Чапкис, Лена Коляденко, Вадим Елизаров и Алексей Литвинов. Спасибо Владу, который внушил мне уважение к судьям, потому что бальные танцы неоднократно должны были быть причислены к олимпийским играм - это спорт, и спорстсмены с огромным уважением относятся к своему делу. Вся их колоссальная работа, восьмичасовые тренировки - все ради того, чтобы получить оценки судей, и именно это продвигает спорстмена в его достижениях. Я очень благодарна Вам за это волнение и желание стать лучше каждый день. Мы с Владом приходили утром, разбирали Ваши замечания и начинали работать усиленно над каждым из них. Спасибо за школу, спасибо за то, что для меня Вы и есть танец Украины! P.S. Григорий Николаевич, я знаю, вашей женщине на 51 год меньше, чем Вам. Об этом с уважением пишет вся пресса, Вам завидуют многие мужчины Украины. Если бы не это обстоятельство, я бы обязательно пригласила станцевать Вас румбу, но я себя остановила, потому что вспомнила, что я Вас младше всего лишь на 46”.

Могилевская и Чапкис (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, ранее Ризатдинова рассекретила экстремальную репетицию для Танцев со звездами 2019.