"Девочка – чупа-чупс": Надя Дорофеева соблазнила дерзким образом

Певица позировала в облегающем костюме
Надя Дорофеева смело может претендовать на звание одной из самых сексуальных певиц украинского шоу-бизнеса. Она любит экспериментировать с одеждой и легко обращает на себя внимание эффектными и оригинальными образами. Так, ради новых съемок девушка надела штаны необычного кроя, которые стали ярким акцентом ее дерзкого лука. Еще один новый удачный образ – облегающая черная туника-лонгслив с оранжевыми полосками и обтягивающие шорты.
Певица опубликовала на странице в Instagram новое фото, сделанное на съемках виджеинга к новому шоу группы "Время и Стекло" под названием VISLOVO. Девушка держит в руках сразу два чупа-чупса, один из которых она аппетитно ест. Ее блестящие идеально ровные волосы уложены на прямой пробор, макияж - оранжевые тени для век и нюдовые, четко очерченные губы.
"Вчера мы отсняли нереальной крутоты для виджеинга. Получилось очень горячо. Ты просто не имеешь права это пропустить!" - заявила она в подписи под снимком.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Кадр тут же оказался под пристальным вниманием поклонников звезды. Они "искупали" Надю в шквале комплиментов.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Надя Дорофеева назвала имена своих фаворитов на проекте Танцы со звездами 2019.
Кстати, Надя Дорофеева проговорилась о сложностях в отношениях с мужем Владимиром Дантесом. Она рассказала о приступах ревности и даже посещала психолога.