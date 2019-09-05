"Девочка – чупа-чупс": Надя Дорофеева соблазнила дерзким образом

Надя Дорофеева смело может претендовать на звание одной из самых сексуальных певиц украинского шоу-бизнеса. Она любит экспериментировать с одеждой и легко обращает на себя внимание эффектными и оригинальными образами. Так, ради новых съемок девушка надела штаны необычного кроя, которые стали ярким акцентом ее дерзкого лука. Еще один новый удачный образ – облегающая черная туника-лонгслив с оранжевыми полосками и обтягивающие шорты.

Певица опубликовала на странице в Instagram новое фото, сделанное на съемках виджеинга к новому шоу группы "Время и Стекло" под названием VISLOVO. Девушка держит в руках сразу два чупа-чупса, один из которых она аппетитно ест. Ее блестящие идеально ровные волосы уложены на прямой пробор, макияж - оранжевые тени для век и нюдовые, четко очерченные губы.

"Вчера мы отсняли нереальной крутоты для виджеинга. Получилось очень горячо. Ты просто не имеешь права это пропустить!" - заявила она в подписи под снимком.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Кадр тут же оказался под пристальным вниманием поклонников звезды. Они "искупали" Надю в шквале комплиментов.

Огонь

Потрясающая

Крутышка

Какая же ты классная

Надя, ты супер

Девочка-чупа-чупс, перегазировка чувств

Красивая

Супер!

Ваууу, шик, нет слов

Надя, какая ты красивая. Оранжевая девочка

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Надя Дорофеева назвала имена своих фаворитов на проекте Танцы со звездами 2019.

Кстати, Надя Дорофеева проговорилась о сложностях в отношениях с мужем Владимиром Дантесом. Она рассказала о приступах ревности и даже посещала психолога.