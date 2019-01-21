Дэвид Аксельрод на Голосі країни: почему известный певец решился на смену имени

Видео: (youtube.com/Голос країни)

Известный украинский певец Владимир Ткаченко удивил сменой имени и фамилии, о чем стало известно из промо-ролика вокального проекта Голос країни, тогда же его супруга, продюсер Алена Мозговая заявила, что отныне ее мужа зовут Дэвид Аксельрод. В интервью "Фактам" артист рассказал, почему решился на такие кардинальные изменения и какие перемены в жизни это за собой повлекло.

По словам исполнителя, еще в конце мая 2018 года он сделал документы на новое имя, официально став Дэвидом Аксельродом. К слову, отчество по европейскому принципу решил в паспорт не вписывать.

Стимулом для радикальных изменений стал прошлогодний концерт певца в киевском Дворце "Украина", во время которого он пел не свойственную ему джазовую программу. Мероприятие прошло успешно, в прессе было много похвальных отзывов, но артист ощущал некий дискомфорт – что-то мешало ему идти вперед. Тогда он взял паузу и ушел в себя.

Кадр из видео: (youtube.com/Голос країни)

"Когда вновь готов был действовать, мне уже хотелось все изменить. И надо было с чего-то начинать. Я решил измениться кардинально, взяв новые имя и фамилию. За этим сразу пошли и внешние, музыкальные изменения. Некоторые давние знакомые отсеялись, новые — появились. Это как цепная реакция", – признался Дэвид.

Фамилия Аксельрод досталась певцу в наследство от дедушки. Из-за гонений и преследований евреев, ему пришлось в советское время стать Кисленко. Дэвид очень тепло отзывается о дедушке, ведь они были с ним очень близки. Пожилой мужчина болел Паркинсона, а два года назад вышел из дому и больше не пришел.

Дэвид также появился не случайно. Во время работы за границей имя Владимира часто неправильно выговаривали, что его очень раздражало. Тогда он решил назваться иначе. Кроме того, артист внешне похож на сына израильского царя Соломона, Давида. Исполнитель признается, что сейчас в новом амплуа ощущает себя отлично.

Кадр из видео: (youtube.com/Голос країни)

После того, как он "обнулился", в жизнь Дэвида ворвались долгожданные перемены и новые ощущения.

"Я совершенно другой человек! Знаете, когда я получил документы с новым именем, у меня сразу появилось замечательное ощущение легкости. Помню, это было в Днепре. Держа в руках весь пакет документов, позвонил Алене и прокричал в трубку: "Теперь я свободен!" - вспомнил он.

А вот решение пойти на Голос країни было для певца спонтанным. Год назад, сидя в кафе, он посмотрел впечатливший его фильм "Величайший шоумен" с Хью Джекманом, где услышал композицию "Never Enough". Песня произвела на него огромное впечатление, и Дэвид решил, что хочет спеть ее на шоу перед зрителями. Он начал много и усердно заниматься вокалом, записал демо-версию и с уверенностью в своих силах пошел на проект.

К артисту развернулись все судьи шоу Голос країни, но он выбрал в качестве наставника Тину Кароль. Певец признаеться, что почувствовал с ней некую связь и сразу принял решение. Также Дэвид отмечает, что участие в шоу – это вызов самому себе и он намерен показать все, на что способен.

Кадр из видео: (youtube.com/Голос країни)

Напомним, что в первом эфире шоу Голос країни всемирно известный музыкант и новый судья проекта Dan Balan был так впечатлился Тиной Кароль, что все время флиртовал с ней, не скупясь на комплименты.