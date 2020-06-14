С детства хотела стать известной: Регина Тодоренко сделала признание в день своего 30-летия

В это воскресенье, 14 июня, свой день рождения отмечает популярная телеведущая Регина Тодоренко - ей исполнилось 30 лет. По такому радостному поводу она сделала несколько проникновенных публикаций в Instagtam, в которых подвела итоги прожитых лет.

Теледива выложила свежую обложку глянцевого журнала Marie Claire, которую она украсила. На фото Регина запечатлена в черной рубашке и с серьезным выражением лица - ведь номер посвящен теме домашнего насилия.

Тодоренко призналась, что всегда мечтала стать знаменитой, и в этом ей очень помогла ее семья.

"С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ МЕНЯ! Да здравствует 30) Я выросла в семье, где в меня верили. Случалось, я занимала 25­е место в турнире по бальным танцам, но мама говорила мне, что я самая лучшая и у меня все получится. Однажды я упа­ла, разодрала белые рифленые колготки, разбила колено. Мама подняла меня и сказала: "Вставай, все хорошо, нет времени плакать, надо идти дальше".

С детства я хотела стать известной и стала, несмотря на все препятствия, а их было немало – девочку из поселка Котовского, это окраина Одессы, никто не ждал с распростертыми объятиями в мире ТВ и шоу­бизнеса. Но я знала, что смогу, все зависит только от меня. Я выросла с установка­ми "все в моих руках" и "нет времени на слезы, нужно идти вперед". По­-другому не умею. Спасибо за это маме и всем женщинам в нашем роду, которые научили подниматься после падения", - поделилась ведущая.

Затронула она и скандал с домашним насилием, в который не так давно угодила из-за своего неосторожного высказывания. После этого Регина принялась помогать пострадавшим женщинам и сняла фильм на эту тему. Звезда призналась, что вынесла из этой ситуации важные уроки и научилась признавать свои ошибки.

"В своем интервью некоторое время назад я осудила девушку, которая ничего не делала, чтобы избежать насилия. Впоследствии, попав под волну травли и ненависти, я и сама столкнулась с насилием. Я осознала, что моя позиция («сама виновата, а что ты сделала...») никак не поможет выйти из ситуации. Совершенно точно нет такого понятия – «за­служить насилие». Я захотела сама разобраться в вопросе домашнего насилия, обратилась к Анне Ривиной, главе центра «Насилию.нет», и представителям других фондов. Узнала, что все гораздо сложнее, чем мне казалось. Я поняла, с каким осуждением общества и близких сталкиваются девушки, как они сами себя винят в произошедшем, как им стыдно и больно, а главное – как отчаянно женщины нуждаются в помощи и защите, которых так часто не находят. Под­робно обо всех моих выводах и масштабе вопроса домашнего насилия я расска­зала в фильме: «А что я сделала, чтобы помочь?» на моем YouTube ­канале.

В этом фильме есть ответы на многие вопросы, но, возможно, самое глав­ное, что я вынесла для себя из этой ситуации, – это понимание того, что все мы гораздо более хрупкие, чем нам кажется (не все зависит только от нас), и порой для решения проблем мы остро нуждаемся в помощи. Только вза­имной поддержкой мы можем решать проблемы, тогда как слова осуждения их только усугубляют.

Все это я испытала на себе", - откровенно написала Тодоренко.

Регина Тодоренко сделала откровенные признания в честь своего 30-летия (фото: instagram.com/reginatodorenko)

По словам ведущей, именно эта история помогла ей повзрослеть.

"Без помощи своих близких и друзей даже я, такая «сильная», не смогла бы оправиться. Сегодня мне исполняется 30 лет. Девочка, порвавшая белые рифленые колготки на коленке, стала большой. Но взрослой она стала в тот день, когда научилась признавать свои ошиб­ки и идти дальше. Да, я по­прежнему думаю, что «нет времени плакать», иду вперед и рада, что, благодаря ошибке, мне все же удалось привлечь внимание к пробле­ме и оказаться полезной. Кто­-то из великих сказал, что ошибка – эта наука, которая поможет двигаться вперед. Я буду продолжать помогать тем, кто в этом нуждается. Не словами, а реальным делом. Берегите друг друга", - отметила Регина.

Знаменитость поблагодарила всех за поздравления и попросила в качестве подарка помочь пострадавшим от домашнего насилия девушкам.

"Родные, спасибо вам за поздравления! 30 лет - это новый этап, который мне хочется прожить ещё насыщеннее, ещё прекраснее, ещё эффективнее! Так вот, знаю, что многие из вас хотели поздравить меня лично, но сегодня лучшим подарочком для меня будет помощь пострадавшим девушкам! Небольшой отчёт: средства, которые я перевела, уже потрачены на апгрейд приложения и создание тревожной кнопки. Но после выпуска моего фильма в фонд обращаются в 6 раз больше, соответсвенно и помощи необходимо больше. Давайте поддерживать друг друга. Сегодня ты поможешь, а завтра помогут тебе!" - призвала именинница.

Ранее Регина Тодоренко метко высказалась о гнетущих стереотипах, связанных с возрастом.