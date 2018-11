Детское Евровидение 2018: какое место заняла Украина

Фото: facebook.com/junioreurovision

В этом году было рекордное количество участников за всю историю конкурса

Видео: Дарина Красновецкая "Say Love" - LIVE - Ukraine - Junior Eurovision 2018 (youtube.com/Junior Eurovision Song Contest)

В воскресенье, 25 ноября в "Минск-Арене" прошел финал международного песенного конкурса "Евровидение-2018". На сцену вышли конкурсанты из 20 стран. Это рекордное количество участников за всю историю конкурса. К сожалению, представительница Украины не попала в тройку лидеров. Она заняла четвертое место. Об этом сообщает "Junior Eurovision".

Украинка Дарина Красновецкая выступала на конкурсе первой. Она исполнила песню "Say Love". В сети пользователи уже успели оставить комментарии к ее выступлению и написать, что энергетика и вокал Дарины были "просто невероятными".

Скрин видео: Дарина Красновецкая (youtube.com/Junior Eurovision Song Contest)

Тем не менее, по результатам зрительского голосования и по оценкам представителей жюри первое место и главный приз – хрустальный микрофон получила девочка из Польши Роксана Венгель, которая на сцене "Евровидения" она исполнила песню "Anyone I Want To Be".

Фото: Роксана Венгель (sb.by)

Напомним, что Израиль официально подтвердил, что "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве. Сообщается, что финал конкурса намечен на 18 мая. Полуфинальные и финальные выступления пройдут во втором павильоне выставочного комплекса "Ганей Тааруха".

Видео: (video.rbc.ua)