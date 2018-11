Дитяче Євробачення 2018: яке місце зайняла Україна

Фото: facebook.com/junioreurovision

В цьому році була рекордна кількість учасників за всю історію конкурсу

Відео: Дарина Красновецкая "Say Love" - LIVE - Ukraine - Junior Eurovision 2018 (youtube.com/Junior Eurovision Song Contest)

У неділю, 25 листопада в "Мінськ-Арені" пройшов фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2018". На сцену вийшли конкурсанти з 20 країн. Це рекордна кількість учасників за всю історію конкурсу. На жаль, представниця України не потрапила до трійки лідерів. Вона посіла четверте місце. Про це повідомляє "Junior Eurovision".

Українка Дарина Красновецька виступала на конкурсі першою. Вона виконала пісню "Say Love". В мережі користувачі вже встигли залишити коментарі до її виступу та написати, що енергетика і вокал Дарини були просто неймовірними".

Скрін відео: Дарина Красновецкая (youtube.com/Junior Eurovision Song Contest)

Тим не менш, за результатами глядацького голосування і за оцінками представників журі перше місце і головний приз – кришталевий мікрофон отримала дівчинка з Польщі Роксана Венгель, яка на сцені "Євробачення" вона виконала пісню "Anyone I Want To Be".

Фото: Роксана Венгель (sb.by)

Нагадаємо, що Ізраїль офіційно підтвердив, що "Євробачення-2019" пройде в Тель-Авіві. Повідомляється, що фінал конкурсу запланований на 18 травня. Півфінальні та фінальні виступи пройдуть у другому павільйоні виставкового комплексу "Ганею Тааруха".

Раніше ми писали, що у мережі з'явився кліп української учасниці.

Відео: (video.rbc.ua)