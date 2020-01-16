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У нього діти, а в мене – кар'єра: Оля Полякова розговорилася про сімейне життя

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.01.2020 - 11:28
У нього діти, а в мене – кар'єра: Оля Полякова розговорилася про сімейне життя
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Пара вже 15 років у шлюбі і виховує двох доньок

"Королева ночі" Оля Полякова відмінно поєднує успішну творчу кар'єру і сім'ю - співачка вже 15 років у шлюбі зі своїм чоловіком Вадимом, з яким вони виховують дочок Машу і Алісу. Зірка розповідала, що в плані фінансів у їх родині бували різні періоди, однак зараз головним годувальником є вона. При цьому, як зазначила Оля в інтерв'ю програмі "В гостях у Гордона", у них з чоловіком ніколи не було помилкових очікувань відносно один одного.

Пара відразу домовилася про все і про те, як вони бачать своє майбутнє. Для Полякової завжди була дуже важливою можливість співати і будувати свою кар'єру співачки, і Вадим підтримав її в цьому.

"Ми з ним домовилися насправді... Мені здається, дуже важливо домовитися на березі. Дуже часто люди створюють сім'ю, сподіваючись, що інша людина буде робити для них щось чи стане іншою, чи виправдає його очікування, але цього не відбувається. А коли люди обговорюють... А ми з ним обговорювали, тому що до цього півроку дружили, обговорювали, як ми бачимо себе в майбутньому. Тобто ми не давали помилкових очікувань. Він знав, що я буду співати, що це моє покликання... Що я буду співати завжди, що це моя робота, що я цього хочу більше всього в житті, і все, що навколо мене відбувалося, було заради кар'єри. У мене, припустимо, перед цим були серйозні стосунки, і чоловік не захотів, щоб я співала, – і ми розлучилися", – заявила виконавиця.

Артистка зізналася, що її нинішній чоловік мріяв про дітей - і вони знову змогли домовитися.

"Ми з ним просто домовилися, що я буду співати завжди. А йому були потрібні діти. Ми домовилися, що у нього будуть діти, а в мене буде кар'єра. Це не була ділова угода – нам було дуже добре разом, але ми домовилися на березі і виконали обіцянки. Це до того, щоб люди домовлялися на березі! З цього можуть вийти довготривалі відносини", – додала зірка.

У нього діти, а в мене – кар'єра: Оля Полякова розговорилася про сімейне життя

Оля Полякова з чоловіком Вадимом (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Зараз старшій доньці Маші вже 14 років і вона є досить успішним блогером. Обидві дівчинки багато часу проводять з мамою і часто їздять всією родиною у відпустку.

Нагадаємо, Оля Полякова зворушила глядачів в Чикаго до сліз своєю промовою про Україну.

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Новини України Оля Поляковамуждочь
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