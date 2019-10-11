Дети – лучший тренажер: Лилия Ребрик рассказала о секретах красоты и стройности

Лилия Ребрик с дочерьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Известная телеведущая раскрыла свои бьюти-секреты

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик – пример женщины, которой удается виртуозно совмещать массу вещей. Она записывает утренние эфиры, снимается в кино, дает спектакли, находит время на семью и воспитание детей… Как при этом ей удается выглядеть такой свежей и стройной – вопрос, который волнует многих поклонниц звезды. С него мы и начали нашу беседу с Лилией на презентации нового проекта с ее участием – сериала "Великі Вуйки", что стартует на канале "1+1" уже 14 октября.

Лилия Ребрик раскрывает секреты красоты (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

По словам Лилии Ребрик, главные секреты ее красоты просты. Это счастливые глаза, дети и улыбка. Именно хорошее настроение и позитивный настрой – лучшее украшение женщины, которое действует безотказно. А для того чтобы быть стройной и подтянутой, не обязательно проводить часы в спортзале.

Лилия со старшей дочерью Дианой (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия в прошлом занималась гимнастикой, и сейчас очень благодарна спорту. Ведь он оставляет свой отпечаток на фигуре, осанке и походке. Сейчас звезда также старается уделять внимание физической активности, но еще один не менее действенный "тренажер" – дети. Прогулки, сборы малышек и постоянная активность, к которой они принуждают, прекрасно сказывается на фигуре.

"Я действительно считаю, что дети держат тебя в тонусе, даже когда ты уже не посещаешь регулярно спортзал", – признается популярная телеведущая и актриса.

Также Лилия рассказала о воспитании детей и дала рекомендации по правильному подходу к девочкам. По мнению звездной мамы, поучения и нотации работаютне так хорошо, как личный пример. Если ребенок плохо спит, то мама тоже чем-то встревожена. Ребенок тянется к конфетам? Значит, и мама их ест. Хотите, чтобы девочка была аккуратной? Будьте сами такой.

Лилия с мужем и детьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Дети всегда чему-то учат и заставляют работать над собой. Одно из самых важных открытий, которое Лилия сделала для себя – не нужно спешить становиться для своих дочерей мамами-подругами. Дело в том, что когда общение происходит на равных, ты не можешь быть авторитетом. Такой тип отношений нужно выстраивать постепенно, благодаря уважению. К этому пониманию Лилия пришла на примере старшей Дианы. С младшей же Полиной она намерена держать статус мамы-мамы.

Лилия, Ардрей и их дочери (instagram.com/liliia.rebrik)

На вопрос о том, хочет ли Лилия сына, она ответила: "Здесь сложно что-то планировать. Когда ребенок появляется, это такое счастье, что о поле ты даже не думаешь. Неважно – девочка или мальчик. Если даст Бог мальчика, будет еще и мальчик. Детей много не бывает!".