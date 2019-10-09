Красивая и счастливая: жизнерадостная Ребрик заворожила красочным осенним фотосетом

Ведущая радуется осени среди буйства красок природы
Лилия Ребрик не привыкла унывать. В любое время года и при любой погоде она неизменно радует поклонников своей жизнерадостностью и позитивном. Недавно телеведущая призналась, что обожает прогулки с мужем Андреем Диким по одному из самых живописных киевских парков – Феофания. Именно там на днях она устроила романтический фотосет с возлюбленным, который решил совместить приятное с полезным и прокатился по алеям на велосипеде. Также теледива поделилась результатами своей яркой фотосессии с поклонниками в Instagram.
Лилия веселится на камеру среди осенних разноцветных листьев. Она принимает эффектные позы, кружится и даже демонстрирует отличную растяжку. На ведущей – удобный и практичный аутфит: черные лосины, длинный плотный кардиган с крупными розами и комфортные кеды.
"Осінь - не привід сумувати. Є серед вас ті, хто по-справжньому любить осінь? Пишіть свої рецепти, як її полюбити", - призвала она.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Поклонники с удовольствием откликнулись на просьбу ведущей. Они рассказали, как поднимают себе настроение в осенний период и за что любят это время года, а также не забыли о комплиментах для теледивы.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Скриншот комментариев
Ранее Лилия Ребрик в роскошном наряде вышла в свет с мужем Андреем Диким.