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Красивая и счастливая: жизнерадостная Ребрик заворожила красочным осенним фотосетом

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.10.2019 - 13:56
Красивая и счастливая: жизнерадостная Ребрик заворожила красочным осенним фотосетом
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая радуется осени среди буйства красок природы

Лилия Ребрик не привыкла унывать. В любое время года и при любой погоде она неизменно радует поклонников своей жизнерадостностью и позитивном. Недавно телеведущая призналась, что обожает прогулки с мужем Андреем Диким по одному из самых живописных киевских парков – Феофания. Именно там на днях она устроила романтический фотосет с возлюбленным, который решил совместить приятное с полезным и прокатился по алеям на велосипеде. Также теледива поделилась результатами своей яркой фотосессии с поклонниками в Instagram.

Лилия веселится на камеру среди осенних разноцветных листьев. Она принимает эффектные позы, кружится и даже демонстрирует отличную растяжку. На ведущей – удобный и практичный аутфит: черные лосины, длинный плотный кардиган с крупными розами и комфортные кеды.

"Осінь - не привід сумувати. Є серед вас ті, хто по-справжньому любить осінь? Пишіть свої рецепти, як її полюбити", - призвала она.

Красивая и счастливая: жизнерадостная Ребрик заворожила красочным осенним фотосетом

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники с удовольствием откликнулись на просьбу ведущей. Они рассказали, как поднимают себе настроение в осенний период и за что любят это время года, а также не забыли о комплиментах для теледивы.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

  • Красуня
  • Для мене осінь найкраща пора року! Всі пори року по своєму прекрасні! Плюси, мінуси
  • Красивая и счастливая!
  • Дуже люблю. Для мене осінь- це час роздумів, коли сидиш читаєш книгу і п'єш чайок з лимончиком під теплою ковдрою
  • Зробити собі гарну фотосесію і подарунок. Тоді настрій буде на всі сто
  • Ви нeймовірна!
  • Шо не фотка, то шедевр
  • Лилечка, красунечка! Такой позитивчик!
  • Як завжди гарнюня!

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик в роскошном наряде вышла в свет с мужем Андреем Диким.

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