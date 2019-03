Зухвала школярка: MARUV засвітилася в міні-сарафані і ботфортах (відео)

Першим гостем «Золотого тижня» на @energyrussia стала виконавиця популярного треку #DrunkGroove», співачка @maruvofficial. У відвертому інтерв'ю вона розповіла провідним про свою неучасть на Євробаченні, поділилася подробицями особистого життя і навіть вперше показала, як виглядає її чоловік! Спеціально для гостей відкритої студії і слухачів радіостанції #Maruv наживо виконала кілька треків: #Foryou, #Focusonme і #SirenSong. Сюрпризом стала спільна колаборація Maruv і Саймона: в композиції #SirenSong вони разом зачитали реп. Хочеш побачити, як це було? Тоді дивись запис ефіру на #YouTube-каналі радіо Energy!( посилання в шапці профілю)

