"Дельфины и Русалка": Леся Никитюк вызвала споры в сети видео из Одессы

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая попала под волну критики из-за посещения дельфинария

Известная ведущая Леся Никитюк сейчас отдыхает в Одессе, где наслаждается пляжным отдыхом и гуляет по южному городу в сетчатой майке и коротких джинсовых шортиках, восхищая стройной фигурой. Знаменитость также решила посетить городской дельфинарий, где исполнила свое давнее желание и поплавала вместе с двумя дельфинами.

Видеороликом процесса Никитюк поделилась на своей странице в Instagram. На видео она в черном купальнике плывет, держась за плавник животного, а также позирует с ними у бортика и нежно целует каждого дельфина.

"Дельфины и Русалка". Краще любого психолога", - поделилась эмоциями Леся.

Видео: Леся Никитюк в Одессе (instagram.com/lesia_nikituk)

Однако ее публикация вызвала неоднозначную реакцию и споры среди подписчиков. Некоторые порадовались за артистку и признались, что тоже мечтают поплавать с дельфинами, однако многие раскритиковали ее за это. Пользователи сети отметили, что дельфины живут в неволе в ужасных условиях и заявили, что подобным поступком Никитюк их очень разочаровала.

"Печальное зрелище. Радость одного за счет страданий другого. Радуют только комментарии. Большинство людей, Слава Богу, понимают трагизм ситуации"

"Ну зачем??? они же живые существа"

"Сумно дивитися на це видовище!! Це смертна кара для дельфінів але для людей розвага!"

"Жах!!! Після Могиоевської ще й ця з дельфінами. Людино, де таої мізки?"

"Вы сходили в концлагерь для дельфинов"

"Весь світ проти знущання над тваринами, тільки наші зірки плавають з дельфінами, купують шуби"

"Леся не слушайте никого. Дельфины обладают очень сильной энергетикой. Более того, по легенде это древние жители атлантиды, цивилизация которых была очень развитой. Прекрасно смотритесь. Хорошего настроения вам"

"В день защиты детей очень уместно порадовать своего внутреннего ребенка)! С праздником!"

"Вроде всем давно известно, что дельфинарии - это зло, не лучше зоопарков и животные там мучаются и долго не живут..."

"Бедные дельфины"

"У моего сына до сих пор куча эмоций и у меня)) они изумительные, кожа нежная, а звуки которые они издают это волшебство!!! Леся, я Вас очень люблю, и никого не слушайте. Это говорят завистники, которые не могут себе позволить пообщатся с дельфинами! и не умеют радоваться жизни!! люди, не забывайте, что они ручные и родились там, им привычная такая жизнь"

"Грустное зрелище. У кого это видео может вызывать восторг? Вы серьёзно?"

"Да уж. Считал Лесю здоровым человеком, как легко одно видео может изменить представление о человеке..."

"Мне непонятна такая агрессия людей! Такое впечатление, что Леся сделала что-то запрещенное....я не поддерживаю зоопарки и дельфинарии, но почему ее обвинять в жестокости, а не хозяев этих заведений"

"Обожаю дельфинов"

"Рекламувати заклад, який жорстко поводиться з тваринами - аморально"

Напомним, что Леся Никитюк похвасталась стильным платьем, которое она взяла у мамы с намерением перешить и носить.

Ранее Леся Никитюк продемонстрировала оригинальный летний образ с рубашкой в полоску и короткими джинсовыми шортами с высокой посадкой.