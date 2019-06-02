"Дельфины и Русалка": Леся Никитюк вызвала споры в сети видео из Одессы
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Телеведущая попала под волну критики из-за посещения дельфинария
Известная ведущая Леся Никитюк сейчас отдыхает в Одессе, где наслаждается пляжным отдыхом и гуляет по южному городу в сетчатой майке и коротких джинсовых шортиках, восхищая стройной фигурой. Знаменитость также решила посетить городской дельфинарий, где исполнила свое давнее желание и поплавала вместе с двумя дельфинами.
Видеороликом процесса Никитюк поделилась на своей странице в Instagram. На видео она в черном купальнике плывет, держась за плавник животного, а также позирует с ними у бортика и нежно целует каждого дельфина.
"Дельфины и Русалка". Краще любого психолога", - поделилась эмоциями Леся.
Видео: Леся Никитюк в Одессе (instagram.com/lesia_nikituk)
Однако ее публикация вызвала неоднозначную реакцию и споры среди подписчиков. Некоторые порадовались за артистку и признались, что тоже мечтают поплавать с дельфинами, однако многие раскритиковали ее за это. Пользователи сети отметили, что дельфины живут в неволе в ужасных условиях и заявили, что подобным поступком Никитюк их очень разочаровала.
- "Печальное зрелище. Радость одного за счет страданий другого. Радуют только комментарии. Большинство людей, Слава Богу, понимают трагизм ситуации"
- "Ну зачем??? они же живые существа"
- "Сумно дивитися на це видовище!! Це смертна кара для дельфінів але для людей розвага!"
- "Жах!!! Після Могиоевської ще й ця з дельфінами. Людино, де таої мізки?"
- "Вы сходили в концлагерь для дельфинов"
- "Весь світ проти знущання над тваринами, тільки наші зірки плавають з дельфінами, купують шуби"
- "Леся не слушайте никого. Дельфины обладают очень сильной энергетикой. Более того, по легенде это древние жители атлантиды, цивилизация которых была очень развитой. Прекрасно смотритесь. Хорошего настроения вам"
- "В день защиты детей очень уместно порадовать своего внутреннего ребенка)! С праздником!"
- "Вроде всем давно известно, что дельфинарии - это зло, не лучше зоопарков и животные там мучаются и долго не живут..."
- "Бедные дельфины"
- "У моего сына до сих пор куча эмоций и у меня)) они изумительные, кожа нежная, а звуки которые они издают это волшебство!!! Леся, я Вас очень люблю, и никого не слушайте. Это говорят завистники, которые не могут себе позволить пообщатся с дельфинами! и не умеют радоваться жизни!! люди, не забывайте, что они ручные и родились там, им привычная такая жизнь"
- "Грустное зрелище. У кого это видео может вызывать восторг? Вы серьёзно?"
- "Да уж. Считал Лесю здоровым человеком, как легко одно видео может изменить представление о человеке..."
- "Мне непонятна такая агрессия людей! Такое впечатление, что Леся сделала что-то запрещенное....я не поддерживаю зоопарки и дельфинарии, но почему ее обвинять в жестокости, а не хозяев этих заведений"
- "Обожаю дельфинов"
- "Рекламувати заклад, який жорстко поводиться з тваринами - аморально"
Напомним, что Леся Никитюк похвасталась стильным платьем, которое она взяла у мамы с намерением перешить и носить.
Ранее Леся Никитюк продемонстрировала оригинальный летний образ с рубашкой в полоску и короткими джинсовыми шортами с высокой посадкой.