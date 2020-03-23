Все при деле: Наталья Водянова показала, чем занимается с детьми и мужем на карантине

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель провела выходные с детьми

Наталья Водянова, как и многие другие знаменитости, не обошла стороной тему карантина. Знаменитая активистка, которая обожает светские выходы и поездки по миру с разнообразными миссиями, сейчас вынуждена сидеть дома. А потому времени на игры с детьми, общение с мужем и просто уютные семейные кадры у нее хоть отбавляй. Заодно мама 5-х детей решила вдохновить поклонников на благоразумное проведение карантина дома, а также на вынужденный досуг с пользой.

Дети модели (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель опубликовала серию кадров, где присутствует вся семья, включая будущего мужа красавицы – французского бизнесмена Антуана Арно. Он не так часто фигурирует на общих фото, тем более ценным и трогательным получился кадр. Антуан держит на руках одного из своих сыновей. Присутствуют в подборке и остальные дети Водяновой: 18-летний Лукас, 13-летняя Нева, 12-летний Виктор, 5-летний Максим, а также 3-летний Роман. Попал в подборку и домашний питомец – кот Галилей. Его обожает вся семья: аккаунт животного периодически обновляется новыми забавными кадрами.

Все они не сидят без дела. Чтобы сделать карантин максимально приятным, в ход пустили настольные и видеоигры, конструктор, музыкальные инструменты, книги, разговоры по скайпу, а также, безусловно, вкусную и полезную еду. Так, на последнем фото в галерее Наталья продемонстрировала тарелку с авокадо, брокколи, салатом из капусты и киноа.

Антуан сдетьми (фото: instagram.com/natasupernova)

К слову, в этом году Наталья и Антуан наконец решили узаконить свои отношения. По словам модели, торжество уже запланировано и продумано до мелочей. Влюбленные собирались пригласить на мероприятие около 300 гостей, что по меркам французов не так и много, шутила в интервью Наталья. Но теперь, в связи с ситуацией, по всей видимости, оно будет перенесено на неопределенный срок.

Наталья любит здоровую еду (фото: instagram.com/natasupernova)