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Что бы я без вас делала! Ким Кардашьян растрогала сеть редкими фото с сестрами

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.08.2019 - 15:34
Что бы я без вас делала! Ким Кардашьян растрогала сеть редкими фото с сестрами
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда поздравила сестер с праздником

Ким Кардашьян по своему обыкновению не может надолго оставить подписчиков без семейных фото. Тем более что повод нашелся более чем важный – вчера, 4 августа, мир отмечал День сестер. В честь праздника звезда опубликовала целую галерею совместных снимков со всеми сестрами: Кайли, Кендалл, Хлое и Кортни.

Что бы я без вас делала! Ким Кардашьян растрогала сеть редкими фото с сестрамиЧто бы я без вас делала! Ким Кардашьян растрогала сеть редкими фото с сестрамиЧто бы я без вас делала! Ким Кардашьян растрогала сеть редкими фото с сестрамиЧто бы я без вас делала! Ким Кардашьян растрогала сеть редкими фото с сестрамиСестры в сборе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Здесь есть веселые кадры с вечеринок, простые домашние фото, фото с гламурных съемок, в купальниках, в роскошных вечерних нарядах… В общем, все, чтобы передать, как много сестры вместе пережили и как иного они друг для друга значат. "Не знаю, что бы я без вас делала", – подписала Ким снимки. Также в честь праздника знаменитость устроила распродажу косметики на своем сайте.

Что бы я без вас делала! Ким Кардашьян растрогала сеть редкими фото с сестрамиКим и Кайли эпатируют публику (фото: instagram.com/kimkardashian) 

К слову, на днях Ким объявила о том, что скоро поклонников ждет новина от знаменитого семейства. Вместе с Кайли они презентуют новый парфюм. Девушки анонсировали его уже достаточно давно, а пару дней назад в сети появилось новое фото из этой рекламной кампании. Ким и Кайли в экстравагантных комбинезонах и ярким макияжем держат в руках флаконы в виде губ. Впрочем, весьма забавное фото передает не только гламурную атмосферу, присущую их бренда, но и настроение "подурачиться". Пока Ким посылает фотографу воздушный поцелуй, Кайли показала в камеру неприличный жест.

Что бы я без вас делала! Ким Кардашьян растрогала сеть редкими фото с сестрамиКайли представила новую коллекцию косметики, посвященную деньгам (фото: instagram.com/kyliejenner) 

"Вы думали, что мы забыли о вас??? Духи KKW X KYLIE будут выпущены 23 августа!!!! Проверьте страницу @kkwfragrance для более подробной информации", – написала 38-летняя бизнесвумен. К слову, не все поклонники оценили такое поведение Дженнер. Многие подписчики возмутились, что взрослые женщины и матери себе такое позволяют. Что ж, похоже, что сестры считают, что для привлечения внимания любые средства хороши.

Что бы я без вас делала! Ким Кардашьян растрогала сеть редкими фото с сестрамиДевушки умеют зарабатывать (фото: instagram.com/kimkardashian) 

Сама Кайли никак не реагирует на нападки и критику. Она занята пиаром своей новой коллекции, которая поступит в продажу уже скоро – 10 августа, в день 22-летия девушки.

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