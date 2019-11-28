"Даже рога идут": Слава из НеАнгелов засветилась в неожиданном образе в компании мужчины

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица покорила поклонников чувством юмора

Слава Каминская из группы НеАнгелы все еще переживает развод с пластичеким хирургом Эдгаром Каминским. Она решилась на откровенные признания о жизни с бывшим, а также озвучила причину разлада в их отношениях. Певица не скрывает, что сейчас она не свободна, но не забегает наперед и пока не говорит о серьезных намерениях. Справиться с непростым жизненным периодом ей помагают дети, любимая работа и фирменное чувство юмора, за которое певицу обожают поклонники. Так, на страничке в Instagram она опубликовала праздничное "рогатое" фото.

Артистка засветилась в кадре не одна, а с другом. Шоуменом и блогером Алексеем Дурневым. Певица выглядит эффектно и нарядно – ее роскошные волосы уложены в крупные локоны, макияж с акцентом на глаза, а на голове красуется обруч с оленьими рогами. Судя по декору и антуражу, артистка приняла участие в записи новогоднего выпуска программы блогера.

"Мне даже рога идут. Правда, Алексей Дурнев?" - поинтересовалась она в подписи к снимку у своего собеседника.

Фото: Слава Каминская и Алексей Дурнев (instagram.com/babaslavka)

Поклонники сделали комплимент не только чувству юмора, но и образу Славы.

Красоту ничем не испортишь - либо она есть, либо ее нет. Так всегда говорит моя Мама. Вы -замечательная

Какая красотка

Круто

Гарний гумор

Сказочная и Очень добрая!!!! Слава, Вы чудо девушка

Вам все идет

Скриншот комментариев

В сториз певицы можно увидеть шуточный диалог с шоуменом. "Я пригласил тебя на передачу "Дурнев ищет парня" - говорит Алексей. "А я – рогатый олень", - шутит Слава. "Тебе понравилось у нас на передаче? А мужики тебе понравились?" - интересуется блогер. "Очень. Все! Заверните", - поддержала шуточный диалог певица. В конце блогер не удержался от комплимента. "Ты всегда красивая", - заверил он артистку.

Фото: Слава Каминская и Алексей Дурнев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, что Слава Каминская из НеАнгелов удивила радикальным перевоплощением - певица стала брюнеткой.