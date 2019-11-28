ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Даже рога идут": Слава из НеАнгелов засветилась в неожиданном образе в компании мужчины

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.11.2019 - 13:32
"Даже рога идут": Слава из НеАнгелов засветилась в неожиданном образе в компании мужчины
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица покорила поклонников чувством юмора

Слава Каминская из группы НеАнгелы все еще переживает развод с пластичеким хирургом Эдгаром Каминским. Она решилась на откровенные признания о жизни с бывшим, а также озвучила причину разлада в их отношениях. Певица не скрывает, что сейчас она не свободна, но не забегает наперед и пока не говорит о серьезных намерениях. Справиться с непростым жизненным периодом ей помагают дети, любимая работа и фирменное чувство юмора, за которое певицу обожают поклонники. Так, на страничке в Instagram она опубликовала праздничное "рогатое" фото.

Артистка засветилась в кадре не одна, а с другом. Шоуменом и блогером Алексеем Дурневым. Певица выглядит эффектно и нарядно – ее роскошные волосы уложены в крупные локоны, макияж с акцентом на глаза, а на голове красуется обруч с оленьими рогами. Судя по декору и антуражу, артистка приняла участие в записи новогоднего выпуска программы блогера.

"Мне даже рога идут. Правда, Алексей Дурнев?" - поинтересовалась она в подписи к снимку у своего собеседника.

&quot;Даже рога идут&quot;: Слава из НеАнгелов засветилась в неожиданном образе в компании мужчины

Фото: Слава Каминская и Алексей Дурнев (instagram.com/babaslavka)

Поклонники сделали комплимент не только чувству юмора, но и образу Славы.

  • Красоту ничем не испортишь - либо она есть, либо ее нет. Так всегда говорит моя Мама. Вы -замечательная
  • Какая красотка
  • Круто
  • Гарний гумор
  • Сказочная и Очень добрая!!!! Слава, Вы чудо девушка
  • Вам все идет

Скриншот комментариев

В сториз певицы можно увидеть шуточный диалог с шоуменом. "Я пригласил тебя на передачу "Дурнев ищет парня" - говорит Алексей. "А я – рогатый олень", - шутит Слава. "Тебе понравилось у нас на передаче? А мужики тебе понравились?" - интересуется блогер. "Очень. Все! Заверните", - поддержала шуточный диалог певица. В конце блогер не удержался от комплимента. "Ты всегда красивая", - заверил он артистку.

&quot;Даже рога идут&quot;: Слава из НеАнгелов засветилась в неожиданном образе в компании мужчины

&quot;Даже рога идут&quot;: Слава из НеАнгелов засветилась в неожиданном образе в компании мужчины

Фото: Слава Каминская и Алексей Дурнев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, что Слава Каминская из НеАнгелов удивила радикальным перевоплощением - певица стала брюнеткой.

Бомба: Слава из НеАнгелов покоряет формами в игривом образе "девушки из группы поддержки" "Доця вся в маму": Слава Каминская очаровала сеть милым фото с детьми
Новости Украины НеАнгелыСлава Каминская
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь