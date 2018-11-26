"Давно мечтал": MONATIK поставил один балл на Танцах со звездами

Дима Монатик (фото: instagram.com/monatik_official)

Зрителям посчастливилось услышать новый хит Монатика "Зашивает Душу"

Победители Танцев со звездами 2018 — Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева — продолжают праздновать победу. А в сети тем временем появляются забавные моменты суперфинала популярного танцевального проекта.

Так, один из членов жюри шоу, певец Дима Монатик поделился на своей instagram-страничке забавным видео, на котором… выставляет условный один балл. Отметим, что MONATIK, который недавно показал подросших сыновей, считается "самым добрым" членом жюри Танцев со звездами. Он всегда старался поддержать любого участника, найти положительные моменты выступления, и крайне редко ставил низкие оценки.

"Всем привет! Я наконец-то сделаю то, о чем я так давно мечтал", — комментирует видео Монатик.

После этой короткой реплики певец достает табличку с единицей, и смеется.

Видео: instagram.com/monatik_official

Подписчикам исполнителя его юмор понравился. Многие отметили, что Монатик — "один из наиболее искренних" членов жюри Танцев со звездами.

"Такой искренний смех!" — улыбается mamomonchik75.

"Классный смех" — соглашается polasavcenko8.

"Я тоже так мечтала о единичке", — поддерживает kate.shishkawesome.

"Такой классный, капец", — восхищается yuliyatarasova9.

"Класс шуточка", — смеется ksiushasubatan.

"Прікольно))) Думала, там оцінок таких нeма", — улыбается natkavlaska.

"Самый лучший судья в мире", — подчеркивает alinabiriukova.

"Сміх, який додає вітаміну Д", — отмечает roxik4627.

"Монатик не сможет сделать такое в прямом эфире. Never", — пишет tatiana.yermakova.

Скриншот комментариев: instagram.com/monatik_official

К слову, видео было сделано как раз в преддверии суперфинала Танцев.

"Ах, да! Сегодня #ЗашиваетДушу #Live и очень много сюрпризов!" — написал украинский исполнитель.

"Дима, смотрела только что ваше выступление в шоу! Вы крут, как всегда! Лучший!" — комментирует charivnitsya.

Дима Монатик представил свой новый хит "Зашивает Душу" во время суперфинала Танцев со звездами 2018

Напомним, что в финале зрителей ждал еще один сюрприз — выступление именитой украинской балерины и ее мужа Катерины Кухар и Александра Стоянова. Нежный контемп Кухар и Стоянов исполнили под живое выступление финалистов проекта "Голос страны" Веры Кекелии и Романа Дуды.

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