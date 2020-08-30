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Давайте кайфовать: Надя Дорофеева в одном белье зарядила поклонников мощной мотивацией

Воскресенье 30 августа 2020 09:58
Давайте кайфовать: Надя Дорофеева в одном белье зарядила поклонников мощной мотивацией
Надя Дорофеева (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Певица подняла важную тему

Надя Дорофеева до сих пор удивляется, почему поклонники считают ее секс-символом, ведь девушка признается, что стесняется оголяться да и всегда комплексовала из-за своих параметров, считая себя слишком худенькой. А преодолеть стеснение ей помогли пикантные фотосеты, в частности, для мужских глянцев. Теперь в Instagram девушки можно все чаще встретить фото в бикини и белье, которые тут же находят множество восторженных откликов от ее фанов. Так, певица опубликовала очередной горячий снимок и порассуждала о принятии себя.

Надя расположилась на кровати в светлых трусиках и топе, она закрыла лицо волосами, а в руке держит стакан молока.

"Принимайте и любите себя. Я постепенно делаю шажочки в этом направлении. Инстаграм диктует искать лучшие ракурсы, показывать самую рабочую сторону и выгибаться в позочках так, чтоб попа, конечно же была, идеальной. Давайте кайфовать от себя настоящих, мы неповторимы в своей искренности", - оставила душевное послание она.

Поклонники поддержали Надю и разделили ее мнение, а также не удержались от комплиментов

  • Ты лучшая
  • Какой правильный подход
  • Какая красавица!
  • Шикарная!
  • Эстетика чек
  • Красивая
  • Лучший мотиватор
  • Хороший тренд задаете, Наденька

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Надя Дорофеева рассказала о неловком случае из жизни, связанном с эротической съемкой для мужского издания.

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