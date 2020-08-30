Давайте кайфовать: Надя Дорофеева в одном белье зарядила поклонников мощной мотивацией

Надя Дорофеева (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица подняла важную тему

Надя Дорофеева до сих пор удивляется, почему поклонники считают ее секс-символом, ведь девушка признается, что стесняется оголяться да и всегда комплексовала из-за своих параметров, считая себя слишком худенькой. А преодолеть стеснение ей помогли пикантные фотосеты, в частности, для мужских глянцев. Теперь в Instagram девушки можно все чаще встретить фото в бикини и белье, которые тут же находят множество восторженных откликов от ее фанов. Так, певица опубликовала очередной горячий снимок и порассуждала о принятии себя.

Надя расположилась на кровати в светлых трусиках и топе, она закрыла лицо волосами, а в руке держит стакан молока.

"Принимайте и любите себя. Я постепенно делаю шажочки в этом направлении. Инстаграм диктует искать лучшие ракурсы, показывать самую рабочую сторону и выгибаться в позочках так, чтоб попа, конечно же была, идеальной. Давайте кайфовать от себя настоящих, мы неповторимы в своей искренности", - оставила душевное послание она.

Поклонники поддержали Надю и разделили ее мнение, а также не удержались от комплиментов

Ты лучшая

Какой правильный подход

Какая красавица!

Шикарная!

Эстетика чек

Красивая

Лучший мотиватор

Хороший тренд задаете, Наденька

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Надя Дорофеева рассказала о неловком случае из жизни, связанном с эротической съемкой для мужского издания.