Даша Петрожицкая призналась, кто круче - Тина Кароль или Дан Балан

Дарья Петрожицкая (фото: instagram.com/petrozhitskaya)

Даша рассказала об участии в шоу Голос страны-10

Финалистка вокального шоу Голос страны Даша Петрожицкая стала гостьей беспредел-шоу "Ночь в баре" и рассказала, с кем ей было комфортнее сотрудничать на популярном шоу.

Украинская актриса и певица Даша Пертрожицкая стала новой участницей виртуального беспредел-шоу "Ночь в баре. #НаДомашнем". Компанию участнице шоу "Голос страны" составили певицы Michelle Andrade и Злата Огневич.

Популярные исполнительницы поговорили не только на чисто девичьи темы, но и на профессиональные. Так, Злата Огневич призналась, что на карантине пишет новые песни, а Даша Петрожицкая рассказала, что готовится к финалу шоу "Голос страны".

Кроме того, она рассказала о творческой работе с двумя ее наставниками Тиной Кароль и Dan Balan. По словам 28-летней исполнительницы, звездные тренеры имеют совершенно разный подход к участникам.

«Дан настолько лаконичный, что что-то одно скажет и сразу все становится понятно. Он мне на "нокаут" сказал ровно одно предложение и я сразу все поняла. А вот Тина она наоборот, она и мне и Даниэлю все рассказывала, объяснял. У нас была задача некрасиво спеть, а сделать номер».

Даша также говорит, что Тина мечтала сделать на шоу с кем-то из участников именно песню "Позвони мне, позвони", и как раз она и Даниэль согласились воплотить в жизнь задумку Кароль.

Даша Петрожицкая добавляет, что на шоу она абсолютно всех считает конкуретами, так как все участники вокально очень сильно подкованы. А еще иногда девушка думает, что самым слабым звеном на проекте является она, но сейчас Даша пытается с этим бороться.

Еще больше интересного про Дашу узнавай в новом выпуске YouTube-шоу от Люкс ФМ "Ночь в баре":