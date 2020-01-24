Дарья Петрожицкая призналась, к кому из тренеров хотела бы попасть на Голосе страны-10

Дарья Петрожицкая (фото: 1+1)

Звезда сериала "Папик" уже определилась с выбором

Уже в воскресенье, 26 января, в 21.00 во время второго эфира шоу Голос страны-10 на канале «1+1» на сцене споет звезда популярной комедии прошлого года «Папик» - Дарья Петрожицкая. Накануне выпуска она спела вживую в студии «Завтрака с 1+1» и рассказала, к кому из тренеров хотела бы попасть в команду.

По сюжету «Папика», ее героиня Лиза пробовала свои силы в вокальном шоу «Пой», ​​подобного проекта «Голос страны». Тогда она проникновенно исполняла песню «Голубка», а среди судей сериального шоу можно было увидеть Тину Кароль и Дмитрия Шурова. Как оказалось, мощный голос, который зрители слышали в комедии принадлежит самой Дарье, ведь пела она сама. В студии «Завтрака с 1+1» звезда призналась, что никогда профессионально не занималась вокалом, не знает ни одной ноты, но поет чуть ли не с самого детства. Девушка давно мечтала попасть на сцену «Голоса страны». После съемок в сериале, где по сценарию ее героини удалось развернуть тренерские кресла и пройти в следующие этапы, актриса наконец решилась и сама выйти на большую сцену.

«Я мечтала сделать это в жизни. И чтобы ждать, повернется ли кто-нибудь ко мне. Это было страшно. В сериале же судьи нажимали кнопки, потому что так прописано в сценарии, а здесь все по-настоящему», - призналась актриса.

Звезда популярной комедии прошлого года «Папик» - Дарья Петрожицкая

На сцену актриса выйдет с той же песней, которую исполняла в сериале. Но удастся ли ей повторить триумфальное выступление в реальной жизни, мы узнаем в скором времени. На вопрос ведущих, кого бы выбрала Дарья, если бы к ней повернулись все пять тренеров юбилейного сезона «Голоса страны» молодая актриса ответила:

«Я бы пошла, пожалуй, или к MONATIKа, или к Тине Кароль. Мне нравится их творчество, и мне кажется, что это люди, которые душой мне подходят».

После эфира Дарья Петрожицкая также рассказала, что музыки в ее жизни много, уже почти год она поет на бэк-вокале в любительской группе «Дичка», а когда-то вместе с друзьями-актерами и сама основала группу «Липки на колесах».

Удастся ли звезде сериала покорить сцену и повернуть тренерские кресла, узнаем уже в это воскресенье.

Актриса Дарья Петрожицкая

Отметим, традиционно каждый сезон на слепых прослушиваниях можно увидеть звезд украинского шоу-бизнеса. За всю историю шоу десятки известных артистов пели для тренеров Голоса страны. Среди них Наталья Могилевская, Алла Кудлай, Ирина Федишин и другие. А в первом прямом эфире юбилейного сезона на сцену вышел участник «Танцев со звездами» и ведущий «Женитьба вслепую» Даниэль Салем», который попал в команду Тины Кароль.

Напомним, премьерный выпуск Голоса страны вызвал общественный резонанс и стал лучшей программой недели по аудитории 18-54 50К +, а выступления участников в течение недели держатся в трендах на YouTube.

Смотрите юбилейный сезон вокального шоу Голос страны-10 каждое воскресенье в 21:00 на канале «1+1».