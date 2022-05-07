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Дантес прокомментировал слухи о своей экс-супруге Дорофеевой: "она взрослая девушка"

Новина українською →
Суббота 07 мая 2022 17:46
Дантес прокомментировал слухи о своей экс-супруге Дорофеевой: "она взрослая девушка" Дантес прокомментировал слухи о романе Дорофеевой с другим мужчиной (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Владимир Дантес прокомментировал слухи о том, что его экс-супруга Надежда Дорофеева разорвала отношения из-за другого мужчины. Пара официальна сообщила о своем расставании в середине марта.

Об этом Дантес рассказал в программе "Сніданок 1+1".

Владимир Дантес и Надя Дорофеева близко дружили с супружеской парой ресторатора Миши Кацурина и его супруги –бизнесвумен Дашей. Пары вместе путешествовали и довольно близко общались.

Кацурины объявили о своем расставании буквально на следующий же день после сообщения Дантеса и Дорофеевой о разводе.

У пары двое детей – 6-летняя дочь и 7-месячный сын. Как отметил Кацурин, они с Дашей расстались мирно и остались друзьями, а также родителями.

Дантес прокомментировал слухи о своей экс-супруге Дорофеевой: &quot;она взрослая девушка&quot;

Михаил и Даша Кацурины

А еще через некоторое время папарацци якобы засекли Надю Дорофееву с Михаилом Кацуриным в Барселоне.

Дантес прокомментировал слухи о своей экс-супруге Дорофеевой: &quot;она взрослая девушка&quot;

Дантес, Дорофеева и Кацурины

Ни Дорофеева, ни Кацурин фотографию из Барселоны комментировать не стали. А поклонники решили, что Надя разорвала отношения с Дантесом ради другого мужчины.

"Это точно, что она не ушла от меня к нему. Люди любят подтягивать то, что им хочется. Если они будут вместе, то круто. Это тоже выбор. А я тогда присмотрюсь к Даше", - прокомментировал слухи Дантес.

Дантес прокомментировал слухи о своей экс-супруге Дорофеевой: &quot;она взрослая девушка&quot;

Дорофеева и Кацурин - якобы фото было сделано еще до войны

Он отметил, что любви хочет каждый человек и он будет только радоваться, если у Нади на личном фронте все хорошо сложится.

"Взрослая девушка, сама решит, кто с ней должен быть. Я тоже хочу новых отношений, а кто не хочет? Все хотят классных отношений, классной жизни", - подчеркнул Дантес.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Валерий Харчишин расстался с супругой и у него новая любовь.

А также мы рассказывали о том, как Дантес оригинально призвал всех перейти на украинский язык.

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Дантес Надя Дорофеева
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