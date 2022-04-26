Данилко рассказал правду, почему постоянно носит кепку

Андрея Данилко, когда он не в образе Верки Сердючки, сложно представить без черной кепки. Действительно, этот головной убор стал непременной частью гардероба шоу-мена. В последнее время к кепке добавилась еще и черная маска, которую он носит на подбородке.

Дошло до того, что у артиста спрашивали, не лысый ли он. На что Данилко ответил, что волосы у него густые, да еще и растут быстро.

"В свое время спрашивали: "А чего он все время в шапке ходит? Наверное, он лысый". А у меня волосы так быстро растут. Клянусь! Приезжал домой к нам один парень подстричь и говорит: "Боже, у вас такие густые волосы, люди мечтают о таком, а вы все время в шапке", - заявил музыкант.

Дело не в волосах, а в том, что это его униформа. Артист даже пообещал, что снимет кепку и маску после победы Украины в войне. Также он добавил, что предпочитает черный цвет в одежде.

"Для меня это униформа. Я одеваю это как униформу. У меня одежда разная, но вся одного цвета. Темная. То же самое и с маской. У меня зрение плохое, я ее где-то брошу, а потом не могу найти. Настолько мне в этом привычно", - добавил артист.