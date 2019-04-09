"Дан так и пристает к Тине": Горбунов поделился забавным фото с Голоса країни 9

Фото: Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Телеведущий признался, что "звездная" компания собралась просто замечательная

Популярный украинский шоумен и ведущий шоу Голос країни Юрий Горбунов с удовольствием делится с поклонниками закулисными кадрами со съемок популярного вокального проекта. С началом прямых эфиров эксклюзивных кадров на его странице в Instagram становится все больше, а подписчики с нетерпением ждут, чем же интересным и зрелищным побалует их Юрий в этот раз? Так, ведущий показал замечательную компанию, с которой ему доводится работать на проекте – "звездных" судей и любимую жену-со-ведущю Катю Осадчую.

На групповом фото собрались все любимчики публики: веселый и улыбчивый Дмитрий Монатик, кокетливая Катя Осадчая в оригинальном бирюзовом мини платье, похудевший Потап в классическом костюме, который ему очень идет, очаровательная Тина Кароль в розовом атласном платье в бельевом стиле, а рядом с ней, подойдя вплотную, – неугомонный Дан Балан в ярком желтом бомбере.

"Неплохая компания!" - кротко и лаконично подписал кадр с любимыми коллегами по шоу Горбунов.

Снимок вызвал живой интерес у поклонников, которые обратили особое внимание на Тину и Дана, ведь ухаживания молдавского певца с мировым именем за украинской поп-дивой не прекратились даже в прямом эфире. Многие разделили мнение ведущего о том, что в этот раз компания подобралась действительно просто замечательная.

Фото: Юрий Горбунов, Катя Осадчая и "звездные" тренеры Голос країни 9 (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Дан и Тина, как всегда, вместе", "Неповторимая команда... И в 10 сезоне пусть будет так же... Лучшая команда за все сезоны", "Гарні наші творчі люди, любимо вас", "Леша и Тина, Юра и Катя, Дан и Монатик - все на месте. Действительно непогана компания!", "Лучшая компания", - писали комментаторы.

Ранее Юрий Горбунов с трепетом рассказал об отношениях в свой семье, а сына и жену Катю Осадчую назвал смыслом жизни.

К слову, Тина Кароль восхитила образом в платье от украинского бренда, в котором появилась на первом прямом эфире шоу Голоса країни 9.