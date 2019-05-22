"Дан Балан?" Яна Соломко заинтриговала нежным фото с мужчиной

Украинская певица Яна Соломко после длительного перерыва в карьере обрадовала поклонников новостью – она возвращается на сцену! Девушка решила подойти к реализации своих грандиозных планов со всей серьезностью – она уже приступила к съемкам клипа в солнечной и живописной Грузии и даже сменила творческое имя. Теперь Яну зову Soyana. Правда, в личной жизни девушки не все так гладко – она долгое время публиковала грустные философские посты о проблемах в отношениях мужчины и женщины, будто намекая на неурядицы в собственной семье, и перестала показывать совместные снимки с мужем, бизнесменом Олегом. Зато на свежем фото в Instagram Яна позирует в машине не одна - на переднем сидении с ней находится незнакомец.

Кадр был сделан в городе Батуми на фоне утопающих в зелени гор. Пара в кожаных куртках запечатлена со стороны спины в авто с открытым верхом.

"Очень важно, когда рядом с тобой человек, который понимает тебя без слов, поддерживает.... Поэтому желаю нам с вами встретить его. А если он рядом с вами, обнимите его прямо сейчас и скажите спасибо!" - подписала певица романтичный кадр.

Фото: Яна Соломко с незнакомцем (instagram.com/yana.solo)

Поклонники очень внимательно изучили интригующий кадр и многие из них решили, что загадочный брюнет на фото – певец Дан Балан.

"За рулем не Дан Балан?", "Я тоже сразу о нем подумала!", "Первая мысль при взгляде на фото, что это действительно Дан Балан", "И у меня акие же ассоциации. Точно Дан Балан!". Но Яна решила лишь разжечь любопытство фанов и написала: "Почти", воздержавшись от детальных объяснений.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Также поклонники пожелали звезде обрести любовь и встретить достойного человека, с которым она может смело идти по жизни рука об руку.

"И тебе желаю встретить свое долгожданное счастье!", "Отличная машина, вы супер, желаю вам надолго прекрасных отношений", "Это очень важно, чтоб был верный и надежный человек!", "Будто фото с какого-то романтического фильма", "Сказачно красивая получилась фотография", "Яночка, счастья тебе! Красивая девочка ты очень!", "Какой чудесный вид, романтика", "Яночка, вы такая молодец, и вам желаю большой любви!" - не скупились на теплые слова комментаторы.

Ранее Яна Соломко растрогала сеть ярким фото любимой доченьки Киры на прогулке.

Напомним, что Яна Соломко восхитила сеть пикантным фото в ванне с пеной.