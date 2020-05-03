Дама с собачкой: Леся Никитюк показала свои маленькие радости на карантине

Телеведущая насладилась умиротворенным утром в саду
Леся Никитюк проводит карантин в родном Хмельницком с членами семьи, в родительском частном доме. Это позволяет телеведущей много времени проводить на свежем воздухе, а пришедшее наконец в Украину тепло дает возможность "выгуливать" легкие летние наряды, что она с удовольствием и делает. Леди Ле не упустила шанс устроить эффектную фотосессию среди цветущих деревьев, а также порелаксировать на шезлонге в откровенном топе. На самоизоляции звезда научилась радоваться простым мелочам - к примеру, поход в магазин может стать настоящим событием!
Леся показала в Instagram свое умиротворенное и счастливое утро на карантине - она позировала за столиком в саду, держа в руках чашечку кофе и с блаженной улыбкой на лице. При этом одета ведущая весьма стильно - в темные джинсы и облегающую темно-синюю кофточку с необычным вырезом на спине.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
На еще одном кадре Никитюк держит на руках свою любимую собачку Рафика. Юморная шоувумен в шутку предложила поклонникам угадать, куда ж она решила отправиться в таком луке.
"Добрейшого деньочка вам. Вгадайте куди я сьогодні поїду?
В Монако
В Париж
В Магазин за продуктами", - написала позитивная ведущая.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Фолловеры принялись активно делиться своими "догадками", большинство конечно же правильно "угадали", что Леся поедет в магазин за продуктами.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, что ранее Леся Никитюк позабавила сеть реакцией племянницы на собственноручно приготовленный обед – окрошку.