"Даем друг другу свободу": победительница Холостяк 9 сделала признание об отношениях с любимым

Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница Дарина Квиткова буквально неразлучны – пара живет вместе, а также появляется под руку на светских мероприятиях, путешествует и проводит досуг. Девушка всегда поддерживает своего возлюбленного, а он окружает ее заботой и вниманием. Даше часто задают вопросы об отношениях в паре, а также не упускают возможности поинтересоваться о пополнении в семействе. Так, в "сториз" Instagram она с удовольствием пообщалась с поклонниками.

Избранница Никиты призналась, что им никогда не бывает скучно вдвоем, но они также готовы предоставить друг другу свободу и провести время порознь, если кому-то этого хочется.

"Мы вместе почти 24/7. Разъезжаемся только тогда, когда у меня дела в одном конце города, а у Никиты – в другом. Опережая вопросы, сразу скажу: мы не надоедаем друг другу. Сами удивляемся, что вот так. Нам всегда интересно вместе, есть о чем поговорить и помолчать. Нам очень круто вдвоем, но мы всегда даем свободу друг другу, если это необходимо. + Я хожу на прогулки с подружками, а Никита – со своими чуваками", - заявила Даша.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Также поклонники пары поинтересовались, где влюбленные встретят день рождения Никиты, который он празднует 30 декабря.

"Будем праздновать в дороге. Никита работает в новогоднюю ночь, поэтому мы выезжаем в Буковель за день", - поделилась планами девушка.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Даша призналась, в каком возрасте хотела бы родить первенца и даже заговорила о методах воспитания детей.

"Скажу по секрету, только никому не рассказывайте. Я уже хочу стать мамой. Хочу быть подружкой для своих детей, чтобы они спокойно могли подбегать ко мне за советом или рассказывать свои проблемы, с точной уверенностью, что я их пойму. Но еще столько предстоит сделать", - рассекретила свои планы она.

Фото: Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Напомним, что Холостяк 9 Никита Добрынин подвел итоги 2019 года и поделился пикантным фото с избранницей.