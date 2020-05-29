Чувствую себя шпионом: Злата Огневич поделилась впечатлениями от новой прически

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Не так давно певица сделала каре и перекрасилась в блондинку

Злата Огневич и на карантине не расслабляется и много занимается музыкой, обещая поклонникам новые песни и даже клипы. Кроме того, певица перебрала свой гардероб и наслаждается прогулками на велосипеде. Не так давно артистка сменила имидж и обрезала свои длинные волосы в каре, а также перекрасилась в блондинку. На новых фото в своем Instagram звезда похвасталась стильным нарядом, а также рассказала о том, каково ей пребывать в "лагере блондинок".

Злата опубликовала снимок в элегантном брючном костюме небесно-голубого цвета и эффектным макияжем. Она призналась, что очень довольна новым цветом волос, однако есть и некоторые трудности.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

"Стать блондинкой хотелось уже давно, а тут ещё и личная история подтолкнула.... В общем, собралась и приехала к любимому колористу))) Я ни секундочки не жалела об этом смелом шаге! В лагере блондинок приятно находиться, хоть и ощущаю себя немного шпионом. А вот тут начинается самое интересное! Во-первых: пришлось узнать все секреты ухода за блондом, накупить сиреневых масочек и розовых шампуней, к тому же делать ботокс-терапию раз в месяц, без этого моим волосам, ну никак не прожить...

Во-вторых: ГАРДЕРОБ! Оооо, это было непросто! 80% вещей из «прошлого» я отдала, среди которых были ОЧЕНЬ любимые мною и знаковые штуки. Увы, к новому цветотипу они никак не подходят... Сейчас я в приятном поиске - составляю новый гардероб ))) Благодаря моим любимым украинским дизайнерам - это очень приятный процесс! Кстати, я в восторге от моего нового костюма, что на фото)))" - поделилась впечатлениями Огневич.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Свой новый стильный лук она показала во всей красе на кадрах в полный рост и отметила, что очень довольна обновкой.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

"Все! Я тоже не удержалась и купила себе что-то яркое. Тем более в таком жизнеутверждающем цвете - в цвете неба и моря. Выбирала между этим и розовым. Как думаете, угадала с цветом или нужно было брать розовый" - написала певица.

Напомним, ранее Злата Огневич похвасталась внушительной коллекцией обуви.

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Автор: Марина Настевич